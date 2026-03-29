Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας έντασης, καθώς ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα λήξει ο πόλεμος, τονίζοντας πως η χώρα είναι έτοιμη να διατηρήσει επιθετικές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές εκτιμήσεις ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε εβδομάδες.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε, ότι οι αρχικές εκτιμήσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες ο πόλεμος θα διαρκούσε μόνο λίγες ημέρες, ήταν λανθασμένες. Παράλληλα, χαρακτήρισε μη ρεαλιστική τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε προβλέψει ότι οι μάχες θα συνεχιστούν για μερικές εβδομάδες. «Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ Τραμπ) και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ (Μπενιαμίν Νετανιάχου) ένα ιστορικό μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για μακροχρόνιες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ενισχύει την αντιαεροπορική του άμυνα, ανανεώνοντας τα πρότυπα ανάπτυξης, παρακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου μαχητικών στην ιρανική εναέρια ζώνη και εισάγοντας νέο εξοπλισμό. Οι κινήσεις αυτές, όπως σημείωσε, θα επιβάλουν «σκληρότερες συνθήκες» στους αντιπάλους της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γαλλία, πριν από τη συνεδρίαση της Ομάδας των Επτά (G7), ότι «όταν τελειώσουμε με το ιρανικό καθεστώς τις επόμενες εβδομάδες, θα είναι πιο αδύναμο από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία».

Εκστρατεία εθελοντών από 12 ετών και άνω στην Τεχεράνη

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το σύστημα ασφαλείας της χώρας, δημοσιοποίησαν νέα εκστρατεία εθελοντικής εγγραφής στην Τεχεράνη, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή πολιτών ηλικίας από 12 ετών και άνω σε δράσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υποστήριξη. Όπως μετέδωσε το Defa Press, μέσο που συνδέεται με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Basij υπό τον τίτλο “Homeland Defender Fighters for Iran” και προωθείται με το σύνθημα “For Iran”.

Αξιωματούχοι περιέγραψαν την προσπάθεια ως μέσο κινητοποίησης της κοινωνίας και αξιοποίησης των ικανοτήτων των πολιτών σε τομείς όπως η άμυνα, η υλικοτεχνική υποστήριξη και οι δράσεις ανακούφισης. Το Defa Press ανέφερε ότι όσοι είναι άνω των 12 ετών μπορούν να εγγραφούν στην εκστρατεία, ενώ πρόσθετες λεπτομέρειες παρουσιάστηκαν σε βίντεο του πρακτορείου Tasnim News, το οποίο προέρχεται από το κρατικό δίκτυο IRIB και περιγράφει πιθανούς ρόλους εθελοντών.

Μεταξύ των ρόλων αυτών περιλαμβάνονται συμμετοχή σε “intelligence patrols”, επιχειρησιακές περιπολίες και καθήκοντα σε σημεία ελέγχου, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένοι εθελοντές μπορεί να εμπλακούν σε δραστηριότητες παρακολούθησης ή τοπικής ασφάλειας.

Το Ιράν έχει μακρά παράδοση μαζικής κινητοποίησης μέσω των παραστρατιωτικών δομών του, ιδιαίτερα των Basij, που υπάγονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και ιστορικά έχουν στρατολογήσει εθελοντές τόσο για πολεμικές όσο και για εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας.