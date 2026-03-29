Το American University of Beirut ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως για τις επόμενες δύο ημέρες, μετά τις απειλές των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης να στοχοποιήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη.

«Όπως πολλοί από εσάς, ενημερωθήκαμε νωρίς το πρωί για τις απειλές που εκδόθηκαν εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ιδρύματος, Fadlo Khouri. Ο ίδιος σημείωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση απειλή κατά του πανεπιστημίου, των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ή των ιατρικών κέντρων». Ωστόσο, «για λόγους προληπτικής ασφάλειας, η λειτουργία θα συνεχιστεί πλήρως διαδικτυακά τη Δευτέρα και την Τρίτη, με εξαίρεση το απαραίτητο προσωπικό».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν αμερικανικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατέστρεψαν δύο ιρανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στον Λίβανο, το American University of Beirut παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά πανεπιστήμια της περιοχής.

Προειδοποιήσεις από την αμερικανική πρεσβεία

Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ προειδοποίησε, ότι το Ιράν και οι συμμαχικές του πολιτοφυλακές «ενδέχεται να στοχεύσουν τα American Universities στη Βαγδάτη, στο Σουλεϊμανίγια και στο Ντοχούκ», μετά τις απειλές της Τεχεράνης προς τα αμερικανικά ιδρύματα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Ιράν και οι συνδεδεμένες ένοπλες ομάδες έχουν ήδη πραγματοποιήσει «εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο το Ιράκ». Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι «η ιρακινή κυβέρνηση δεν έχει αποτρέψει τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και περιφερειακών χωρών από το έδαφός της», καλώντας εκ νέου τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη Μέση Ανατολή έχουν ήδη μεταβεί σε διαδικτυακή διδασκαλία, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που πυροδότησαν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.