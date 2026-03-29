Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

«Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά αντιαρματικών πυραύλων», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από τη Βόρεια Διοίκηση.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απόφαση στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως θα αλλάξει ριζικά η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», τόνισε ο Νετανιάχου, την ώρα που οι διασυνοριακές εχθροπραξίες συνεχίζονται και εγείρουν φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.