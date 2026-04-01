Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η χώρα του θα ολοκληρώσει τις επιθέσεις της εναντίον του Ιράν σε «δύο έως τρεις εβδομάδες ή ακόμα και σε δύο ημέρες η δουλειά να έχει γίνει». Η τοποθέτηση αυτή έγινε στο πλαίσιο αναφορών του για τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιτύχει την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, γεγονός που, όπως υποστήριξε, αποτελεί μέρος των στόχων της αμερικανικής πολιτικής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ακόμη: «Το Ιράν δεν έχει πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε στρατό, ούτε ηγέτες επειδή είναι όλοι νεκροί». Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς περιγράφει πλήρη αποδυνάμωση της ιρανικής πλευράς.

Τέλος, πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν στο Ιράν «15 ή 20 χρόνια για να ξαναχτίσουν αυτό που έχουμε γκρεμίσει», επισημαίνοντας τη διάρκεια των συνεπειών των πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο NBC την Τρίτη (31/1), δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους».