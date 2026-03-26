- Νέα παράταση δέκα ημερών στο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν – «Συνεχίζονται οι συνομιλίες, πάνε πολύ καλά»
- Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ κλίνει προς τη χερσαία επίθεση στο Ιράν»
- Κάγια Κάλας: Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία “συνδέονται σε μεγάλο βαθμό” με τη Ρωσία
- Πρόεδρος ιρανικής Βουλής: Κανείς δεν θέτει τελεσίγραφα στο Ιράν και το λαό του
- Reuters: Οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν πιέζουν για ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας
- Ιράν: Έχει αναπτύξει 1.000.000 στρατιώτες για το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στο από τις ΗΠΑ
- Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με παρέμβαση αν κλιμακωθεί ο πόλεμος
- Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται καθώς έχει συντριβεί
- Τραμπ: Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Υπάρχουν 22 πλοία που μπορούν να στήσουν ναρκοπέδιο
- Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ θα είχαν αναπτύξει πυρηνικά όπλα
- Tasnim: Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για το «τελικό χτύπημα» στο Ιράν: Οι τέσσερις επιλογές που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι
- Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»
- Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Οι χώρες του δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν στο Ιράν»
- Φρουροί της Επανάστασης: Επιτεθήκαμε στην πυρηνική υποδομή του Ισραήλ
- Βρετανία και Γαλλία ηγούνται συνασπισμού 30 χωρών για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Αλιρεζά Τανγκσίρι: Ποιος ήταν ο υπεύθυνος για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ που σκότωσε το Ισραήλ
- Το Ιράν θωρακίζει την άμυνα στη νήσο Χαργκ για τυχόν χερσαία εισβολή των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο εξετάζει να χρησιμοποιήσει κατά του Ιράν στρατιωτική βοήθεια που προοριζόταν για την Ουκρανία
- Νέες ζημιές και τραυματισμοί στο κεντρικό Ισραήλ μετά από επίθεση με πυραύλους
- Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ιράν να αποδεχθεί την ήττα του ή να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν, «πιο σφοδρά πλήγματα από ποτέ», την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τις συνομιλίες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα.
- Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ενώ η ρητορική και από τις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά οξυμένη.
- Παράλληλα, συνεχίζονται οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς περιοχές του κεντρικού και βόρειου Ισραήλ.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν.
- Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους.
- Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται με την κυβέρνησή του «φοβούνται» να το πού διότι «θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».
- Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση.
Ισπανία: Πέθανε με ευθανασία η 25χρονηην είχαν βιάσει ομαδικά και κατέληξε τετραπληγική
Βουλιαγμένη: O 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του – Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού
Έντομα στο πιάτο μας: Μπαίνει και η Ελλάδα στη νέα διατροφική αγορά
Λιμανάκια: «Πάλευε για 40 λεπτά»- Το δραματικό τέλος του δύτη στο Πηγάδι του Διαβόλου - Η αναπαράσταση
Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, έχω αναλάβει προσωπικά τις θεραπείες μου»
Μητροπολίτης Φιλόθεος: «Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα για να κάνουν Ανάσ
Ντόναλντ Τραμπ: «Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά» - Η εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου
Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Ποιος παίρνει τα χρήματα όταν ένας συνδικαιούχος αποβιώνει
Τραμπ: Αναστέλλω για δέκα μέρες τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν - «Οι συνομιλίες πάνε πολ
Ευθανασία: Η τελευταία συνέντευξη της 25χρονης Ισπανίδας που «ήθελε να πεθάνει όμορφα και με αξιοπρέπεια»
Volkswagen και αμυντική βιομηχανία: Διαψεύσεις, γεωπολιτική πίεση και η ευρωπαϊκή αναζήτηση αντιπυραυλικής ασπίδας
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία απορρίπτει σχέδια παραγωγής εξοπλισμού για το ισραηλινό σύστημα Iron Dome, όμως η συζήτηση αποκαλύπτει τη βαθιά κρίση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη στροφή προς την άμυνα.
Καμία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για 10 μέρες – Τι ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή του θα παρατείνει για ακόμη 10 ημέρες την αναστολή πιθανών πληγμάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο κατά την οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. […]
Ντόναλντ Τραμπ: «Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά» – Η εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε το βράδυ της Πέμπτης (26/3/26, ώρα Ελλάδας) εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ξεκινώντας την ομιλία του, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι απόψε εδώ, δεν θα το έχανα με τίποτα», ενώ ευχήθηκε «χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας». Τόνισε επίσης ότι «όταν πριν από 250 χρόνια […]
Ισπανία: Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη – Την είχαν βιάσει ομαδικά και κατέληξε τετραπληγική
Σε ηλικία 25 ετών πέθανε η Νοέλια Καστίγιο Ράμος, η οποία βιάστηκε ομαδικά και έμεινε τετραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την οργάνωση Christian Lawyers, με τη Mirror να γράφει πως έγινε το πρώτο άτομο στην Ισπανία που πεθαίνει με ευθανασία, η οποία επιτρέπεται πλέον για εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις. Η τελευταία συνέντευξη […]
Τον κήδεψαν αλλά… ήταν ζωντανός: Η απίστευτη ιστορία ενός «νεκρού» Ουκρανού στρατιώτη
Ένας Ουκρανός στρατιώτης, που είχε κηρυχθεί νεκρός λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης DNA, επέστρεψε τελικά ζωντανός στο σπίτι του, αποκαλύπτοντας μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης. Ο Ναζάρ Νταλέτσκι, γεννημένος το 1979, μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και αναγκάστηκε από νωρίς να εγκαταλείψει το σχολείο, κάνοντας περιστασιακές δουλειές. Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, εντάχθηκε σε […]