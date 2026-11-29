Πάνω χέρι κάτω χέρι, τίνος ειν’ τ’ απάνω χέρι; Αυτό το παιχνιδάκι το παίζουμε πάνω από πενήντα χρόνια με τη σημαία του Πολυτεχνείου, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί η παραμικρή σοβαρή παρεξήγηση. Η ΠΑΣΠ επωφελούμενη από τη φαγωμάρα των δύο ΚΚΕ ανέλαβε την περιφορά της στη μεγάλη πορεία κι όλοι έδειχναν να βολεύονται με αυτή τη μεσοβέζικη λύση που κρατούσε στο ρελαντί τις ορέξεις αντιστασιακών συλλόγων «σφραγίδα», εποπτευομένων κατά παράδοση από το ΚΚΕ, το ορίτζιναλ.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε και φαγωθήκαμε φέτος για τη νόμιμη κυριότητά της, η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα εγείρει και θέματα αυθεντικότητας στο μέλλον, αν τυχόν και το παραξηλώσουμε. Το αφήνω ανοιχτό· να ξεχαστεί, παρακαλώ. Αλλωστε, οι μεγαλύτερες ιστορικές στιγμές έχουν συμβολοποιηθεί από μια σημαία, ένα λάβαρο, μια παντιέρα. Είναι δυνατή αναπαραστατική ανάγκη να βλέπεις σε ποιον αποδίδεις τιμές – κι ας είναι μια αστερόεσσα από νάιλον, σαν σωβρακάκι του NBA, μπηγμένη στην επιφάνεια της σελήνης.

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Η από μητέρα γιαγιά μου είχε στο κατώι της αργαλειό. Με τα ποδαράκια της τάκα-τουκ πάνω στα πεντάλια του λάκκου ύφαινε σημαίες από λινάρι και μετάξι, από μια για το νοικοκυριό του κάθε της παιδιού. Δεν ξέρω τι απέγινε η δική μας. Θυμάμαι, ωστόσο, την εκπληκτική υφή της και το λαμπρό γαλάζιο του σταυρού, εξού και δεν συμπάθησα ποτέ μου την αντικατάστασή της με τη ριγέ θαλασσινή σημαία, το όνειδος της γραφιστικής. Η δική μας δεν είχε, βέβαια, λεκέδες από πολυκαιρισμένο αίμα, είχε όμως ψαλιδιές, γιατί ήταν χούντα και ο χωροφύλακας περνούσε συχνά να ελέγξει το μπαλκόνι μας αν κρεμόταν από εκεί η οικογενειακή δήλωση εθνικοφροσύνης.

Ο πατέρας μου ο ψαλιδοχέρης, έβγαινε κρυφά τη νύχτα και την έκοβε από τα κορδελάκια που τη συγκρατούσαν. Δεν καταλάβαινα τι είχε με τη σημαία, αλλά κατά βάθος του έδινα δίκιο. Ούτε τη μάνα μου καταλάβαινα που έτρεχε να τη μαζέψει κουβάρι στο στήθος της, λασπωμένη και βρεγμένη καθώς ήταν από τα ρείθρα των πεζοδρομίων. «Τα χεράκια της μανούλας μου», έλεγε. Σε ποιον να δώσεις δίκιο;