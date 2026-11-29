Το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Εύβοιας άντεξε στη δοκιμασία παρουσιάζοντας μόνο μεμονωμένες βλάβες, καθώς οι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ «κάναμε επέμβαση να μην μείνει κανείς»

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σάρωσε και την Εύβοια την Κυριακή (29/11), με τους θυελλώδεις ανέμους και τα ορμητικά κύματα να προκαλούν σοβαρές καταστροφές στις παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού.

Στο επίκεντρο της θεομηνίας βρέθηκε η διάσημη παραλία της Χιλιαδούς, όπου η μανία του Αιγαίου κυριολεκτικά διέλυσε το παραλιακό μέτωπο.

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Οι εικόνες που κατέγραψε το evima.gr από τη Χιλιαδού αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο τη μανία της θάλασσας. Τα ορμητικά κύματα ξεπέρασαν κάθε όριο και «κατάπιαν» τον παραλιακό δρόμο, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών.

Η άλλοτε ειδυλλιακή ακτή μετατράπηκε σε ένα χαοτικό πεδίο γεμάτο από κλαδιά, πέτρες, ξύλα και λάσπη. Τα αφρισμένα νερά συνέχισαν να σφυροκοπούν με απίστευτη ένταση την ακτογραμμή, αφήνοντας πίσω τους ένα ανησυχητικό σκηνικό καταστροφής και αλλάζοντας ριζικά την εικόνα της περιοχής.

Θυελλώδεις άνεμοι δοκίμασαν τις αντοχές του νησιού

Η σφοδρή κακοκαιρία δεν περιόρισε τη δράση της μόνο στη Χιλιαδού, καθώς θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν σχεδόν κάθε γωνιά του νησιού. Οι παραθαλάσσιες περιοχές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της άμυνας, αντιμετωπίζοντας ακραία θαλασσοταραχή που δυσκόλευε κάθε δραστηριότητα.

(Πηγή βίντεο: Μετεωρολογικός Σταθμός Κύμης Ευβοίας)

Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα το φαινόμενο, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών και η έναρξη των εργασιών καθαρισμού θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις υποχωρήσουν τα έντονα φαινόμενα.

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Πώς κρατήθηκε όρθιο το ηλεκτρικό δίκτυο

Παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Εύβοιας άντεξε στη δοκιμασία, παρουσιάζοντας μόνο μεμονωμένες βλάβες.

Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ απέτρεψε τα σοβαρά προβλήματα, διασφαλίζοντας τη ροή του ρεύματος ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ δήλωσαν χαρακτηριστικά πως «κάναμε επέμβαση να μην μείνει κανείς, έστω και στα πιο δύσβατα σημεία, χωρίς ρεύμα». Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για ένα νησί με δύσκολο ανάγλυφο, ορεινούς όγκους και απομονωμένους οικισμούς.

Μετά το πέρασμα της καταιγίδας, η Εύβοια μετρά τις πληγές της, έχοντας ως σημαντικό σύμμαχο τη διατήρηση της ηλεκτροδότησης στα περισσότερα σπίτια. Το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και των κατοίκων στρέφεται πλέον στην αποκατάσταση της ομαλότητας. Τα συνεργεία καθαρισμού ετοιμάζονται να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο και τις ακτές, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η καθημερινότητα των πολιτών.