Οι δημοτικές Αρχές προχωρούν στη λήψη έκτακτων μέτρων, με βασικό γνώμονα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος», η οποία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Οι δημοτικές Αρχές προχωρούν στη λήψη έκτακτων μέτρων, με βασικό γνώμονα την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Σε ορισμένους δήμους αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ενώ σε άλλους η έναρξη των μαθημάτων μετατίθεται για αργότερα.

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Αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τα εξής:

Δήμος Φλώρινας

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Φλώρινας, λόγω των χιονοπτώσεων και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Η απόφαση αφορά επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Αντίθετα, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Σε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων προχωρά και ο Δήμος Αμυνταίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κλειστά θα παραμείνουν τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, καθώς και οι υπόλοιπες μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Καρύστου

Κλειστά θα είναι τη Δευτέρα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Καρύστου της Εύβοιας, λόγω της επικινδυνότητας των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων.

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Δήμος Πρεσπών: Μία ώρα αργότερα η προσέλευση

Διαφορετική απόφαση ελήφθη στον Δήμο Πρεσπών, όπου οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά, ωστόσο τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από το προβλεπόμενο ωράριο.

Η αλλαγή αφορά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Σε ό,τι αφορά την Αττική, παρά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν την Κυριακή στο λεκανοπέδιο, καθώς και τις προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων τους, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων ενδέχεται να οδηγήσει στη λήψη νέων αποφάσεων.