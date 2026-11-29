Το απόγευμα της Κυριακής ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε Λακωνία και Κύθηρα, με προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Άργος» με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει και νέα μηνύματα μέσω του 112 προς τους πολίτες, με τα τελευταία να αφορούν όσους βρίσκονται σε Λακωνία και Κύθηρα.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής ήχησαν τα κινητά των κατοίκων σε Λακωνία και Κύθηρα, με προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. «Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μέτρα αυτοπροστασίας» αναφέρεται στα μηνύματα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3rrIA… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας. ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Σύμφωνα με τον Λακωνικό Τύπο, ήδη οι βροχοπτώσεις της Κυριακής (29/11) προκάλεσαν προβλήματα στην εθνική οδό Σπάρτης–Μονεμβασίας και σε αγροτικές εκτάσεις του κάμπου της Σκάλας. Ειδικότερα, νερά, χώματα και άλλα φερτά υλικά συγκεντρώθηκαν κατά τόπους στο οδόστρωμα, από τη διασταύρωση της Στεφανιάς έως το ΚΤΕΟ, ενώ η άνοδος της στάθμης του Βασιλοπόταμου είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αγροτεμάχια κατά μήκος της κοίτης του.

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Καθαρισμοί και ρυθμίσεις στην εθνική οδό

Στη θέση «Τρυπόλακα», νερά που κατέβαιναν από την περιοχή του Αφανιά παρέσυραν χώματα και φερτά υλικά προς τον δρόμο. Στο σημείο επιχείρησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ευρώτα, σε συνεργασία με την Τροχαία. Συνεργεία καθάρισαν με σκαπτικό μηχάνημα τα άκρα του δρόμου ώστε να διευκολύνουν την απορροή των νερών, ενώ τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση και εφαρμόστηκε προσωρινή μονοδρόμηση, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση.

Σε 24ωρη επιφυλακή ο ΤΟΕΒ στον κάμπο

Στον κάμπο της Σκάλας, οι ποσότητες νερού που κατέβηκαν από τον Αφανιά, ανέβασαν τη στάθμη του Βασιλοπόταμου. Ο ΤΟΕΒ κινητοποίησε προσωπικό και μηχανήματα, με τον πρόεδρό του να συντονίζει τις παρεμβάσεις στα σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και στο παρελθόν. Στο γεφύρι του Βασιλοπόταμου, σκαπτικό μηχάνημα απομάκρυνε ψαθιά και άλλα υλικά που μπορούσαν να εμποδίσουν τη ροή του νερού.

Παράλληλα, στο αντλιοστάσιο του νότιου τμήματος του κάμπου συνεχίζονταν οι αντλήσεις προς τη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι εργαζόμενοι του ΤΟΕΒ θα παρέμεναν σε 24ωρη επιφυλακή, καθαρίζοντας τις σήτες από φερτά υλικά για να διατηρήσουν τις αντλίες σε λειτουργία.