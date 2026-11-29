Ο πρώην σύντροφος της αποκάλυψε πώς η λογίστρια influencer προσέγγιζε ανθρώπους και τους έπειθε να της εμπιστευτούν χρήματα

Σοβαρές καταγγελίες για απάτες και πλαστογραφία αντιμετωπίζει μια 36χρονη influencer και λογίστρια από τα βόρεια προάστια, με την υπόθεσή της να παίρνει νέες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις του πρώην συντρόφου της στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα».

Πίσω από την πολυτελή ζωή και την εικόνα επιτυχίας που προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να κρύβεται μια διαφορετική πραγματικότητα, με καταγγελίες για οικονομικές απάτες και μεγάλα χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, δεν επιστράφηκαν ποτέ.

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Το όνομα της 36χρονης φέρεται να έχει συνδεθεί με σειρά υποθέσεων εξαπάτησης, ενώ μεταξύ των προσώπων που καταγγέλλουν ότι έχασαν χρήματα, βρίσκονται ακόμη και άνθρωποι από το στενό κοινωνικό της περιβάλλον.

«Είναι μία απατεώνισσα, ένας scammer», λέει ο πρώην σύντροφός της

Ο πρώην σύντροφός της μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η 36χρονη προσέγγιζε ανθρώπους και τους έπειθε να της εμπιστευτούν χρήματα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα παρουσιαζόταν ως ιδιαίτερα έμπειρη λογίστρια, υποστηρίζοντας ότι μπορούσε να δώσει λύσεις ακόμη και σε δύσκολες φορολογικές εκκρεμότητες, όπως χρέη προς την Εφορία και προβλήματα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

«Θα έβαζα την πρώην σύντροφό μου στην κατηγορία του απατεώνα, του scam. Ένας scammer. Μια απατεώνισσα η οποία υποσχόταν πράγματα, τα οποία δεν έπραττε. Εξαπατούσε οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί άνθρωποι τον αναζήτησαν μετά τον χωρισμό τους, ζητώντας τη βοήθειά του προκειμένου να πάρουν πίσω χρήματα που, όπως ισχυρίζονταν, είχαν δώσει στην πρώην σύντροφό του.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι οικογενειάρχες, είναι με παιδιά, είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν, για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω», είπε.

Τα τιμολόγια και τα ποσά των 30.000 και 28.000 ευρώ

Ο πρώην σύντροφός της προχώρησε και σε καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές που φέρεται να αφορούσαν εταιρεία, την οποία σήμερα διοικεί ο ίδιος.

Όπως υποστήριξε, ο λογιστής του τον ενημέρωσε ότι το 2023 είχαν εκδοθεί τιμολόγια από την εταιρεία, συνολικής αξίας περίπου 3.000 έως 6.000 ευρώ, χωρίς, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο αντίστοιχος ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι τα παραστατικά είχαν καταχωριστεί κανονικά στο myDATA.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η 36χρονη είχε λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά από πρόσωπα του φιλικού τους περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ένας άνδρας φέρεται να της είχε δώσει 17.000 ευρώ, άλλος 30.000 ευρώ, τρίτος 28.000 ευρώ, ενώ ακόμη ένα πρόσωπο φέρεται να της είχε καταβάλει 12.000 ευρώ.

Πώς φέρεται να έπειθε τα υποψήφια θύματά της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρώην σύντροφός της στον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατάφερνε να κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που την πλησίαζαν.

Όπως είπε, διέθετε μεγάλη πειθώ, καθώς εμφανιζόταν να γνωρίζει σε βάθος τα φορολογικά και οικονομικά ζητήματα, δίνοντας πειστικές απαντήσεις στις ερωτήσεις των υποψήφιων πελατών της.

Μάλιστα, περιέγραψε περίπτωση άνδρα που, όπως υποστήριξε, είχε πειστεί ότι θα παραλάμβανε εμπόρευμα από συγκεκριμένη χώρα, με την influencer να του υπόσχεται εγγυητική επιστολή ύψους 60.000 ευρώ.

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Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η 36χρονη είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και το δικό του όνομα, προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία της απέναντι σε ανθρώπους που εκείνος της είχε συστήσει.

«Ήταν άνθρωποι τους οποίους τους είχα συστήσει εγώ. Δηλαδή αυτός είναι ο Α, αυτός είναι ο Β, αυτός είναι ο Γ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με έναν από αυτούς η πρώην σύντροφός του είχε συνάψει στη συνέχεια και προσωπική σχέση.

Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως μέσα από το MEGA αναμένεται να δώσουν νέα διάσταση στην υπόθεση, με τις οικονομικές συναλλαγές και τις μαρτυρίες των φερόμενων ως θυμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο.