O Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Έσε, Τσικίνιο, Πουέρτα και Μπέιλι, με τις επιλογές του να είναι περιορισμένες.

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Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Ορτέγκα, με τους Σάλιακα και Τικνιζάν στα άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Φρόιλερ και Σιπιόνι, με τους Ρόκα και Ζότα Σίλβα στα άκρα. Ο Φορτούνης θα αγωνιστεί πίσω από τον Μάριους, που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Ρόκα, Φορτούνης, Σίλβα, Μάριους.