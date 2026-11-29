Με τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα και τον Γιάννη Γιαννιώτα να επιστρέφει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει τον Άρη στην αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» επιλέγει ξανά το σύστημα 4-4-2, αφήνοντας εκτός βασικής ενδεκάδας τον Μπρούμα και δίνοντας φανέλα βασικού στον Έλληνα εξτρέμ.

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Παράλληλα, στο αρχικό σχήμα επιστρέφουν οι Φαντιγκά και Καντεβέρε.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Βέλιο, με τους Φαντιγκά και Ρίτσαρντς να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας.

Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών θα αποτελέσουν οι Φαμπιάνο και Σούταλο.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Χόνγκλα και Γένσεν, ενώ στις πτέρυγες τοποθετούνται οι Γκαρέ και Γιαννιώτας. Στην επιθετική γραμμή θα βρίσκονται οι Κουαμέ και Καντεβέρε.

Η αρχική ενδεκάδα του Άρη:

Βέλιο – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας – Καντεβέρε, Κουαμέ.

Οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο:

Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Γκαρθία, Μιρ, Βοριαζίδης, Νινγκ, Κάμτσης, Παλάσιος, Χαρούπας, Μορόν και Μπρούμα.