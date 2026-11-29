Από τα δέκα δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Παρίσι προς το Λονδίνο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας), μόνο δύο εμφανίζονταν ως διαθέσιμα, ενώ τα υπόλοιπα είχαν ακυρωθεί σύμφωνα με τον ιστότοπο της Eurostar

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σημειώθηκαν την Κυριακή (29/11) στα δρομολόγια της Eurostar που συνδέουν το Λονδίνο, τη Λιλ, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι, έπειτα από περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Λιλ και Βρυξελλών, το οποίο κινητοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Eurostar επισήμανε ότι «τρένα που συνδέουν Λονδίνο και Λιλ/Βρυξέλλες, καθώς και Παρίσι και Βρυξέλλες, αναμένεται να παρουσιάσουν σήμερα καθυστερήσεις, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό που συνέβη χθες 28/11/2026 στη γραμμή μεταξύ Λιλ και Βρυξελλών».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Eurostar, Από τα δέκα δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Παρίσι προς το Λονδίνο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδας), μόνο δύο εμφανίζονταν ως διαθέσιμα, ενώ τα υπόλοιπα είχαν ακυρωθεί.

Δημοσιογράφος του Reuters, που βρισκόταν στον σταθμό Γκαρ ντι Νορ στο Παρίσι, μετέφερε ότι επιβάτες με κρατήσεις σε ακυρωμένα δρομολόγια ενημερώθηκαν πως δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν με τα βραδινά τρένα.