Ο πρόεδρος της ορεινής κοινότητας Ανθούσας Ασπροποτάμου, Γιάννης Ντούσιος, έχασε τα τέσσερα σκυλιά που φύλασσαν την κτηνοτροφική μονάδα και το κοπάδι του στα Τρίκαλα.

Τέσσερα σκυλιά που φύλασσαν κτηνοτροφική μονάδα στην Ανθούσα Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα, δηλητηριάστηκαν από φόλες που έριξαν άγνωστοι στον χώρο, προκαλώντας την απόγνωση του ιδιοκτήτη τους.

Πρόκειται για τον πρόεδρο της ορεινής κοινότητας της Ανθούσας Ασπροποτάμου, Γιάννη Ντούσιο, ο οποίος διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή και είχε τα τέσσερα σκυλιά για την προστασία της εγκατάστασης και του κοπαδιού του.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Ντούσιος διαπίστωσε το προηγούμενο διήμερο ότι άγνωστοι είχαν ρίξει φόλες στον χώρο, με αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν τα ζώα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, ο ίδιος εξέφρασε την απόγνωσή του για την απώλεια των σκυλιών, τα οποία αποτελούσαν πολύτιμους φύλακες του κοπαδιού του, καθώς στην περιοχή εμφανίζονται τόσο λύκοι όσο και αρκούδες.

Όπως εξήγησε, τα σκυλιά είχαν σημαντικό ρόλο στην προστασία των ζώων, τόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσο και, κυρίως, τον χειμώνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση ενός σκύλου για τη φύλαξη κοπαδιού ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία και απαιτεί χρόνο, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την άμεση αντικατάσταση των τεσσάρων ζώων.