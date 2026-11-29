Η ένταση των ανέμων λόγω της κακοκαιρίας αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα την αναστολή δρομολογίων και την επιβολή απαγορευτικού απόπλου από μεγάλα λιμάνια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

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Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα καταγράφονται και σε αρκετές περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ειδικότερα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων