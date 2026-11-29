Με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στην Premier League.

Η Μπράιτον γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ, η Χαλ πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Τότεναμ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με το 2-0 απέναντι στη Σάντερλαντ.

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Την ίδια ώρα, η Μπόρνμουθ πέρασε από την έδρα της Φούλαμ με 2-1, διευρύνοντας το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί της στις 11 αναμετρήσεις.

Κρίσταλ Πάλας – Χαλ 2-3

Η Χαλ πανηγύρισε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, επικρατώντας με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας και ανεβαίνοντας στην 9η θέση με 17 βαθμούς. Ο Κωνσταντής Τζολάκης υπερασπίστηκε την εστία της, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 87’.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και άγγιξαν το γκολ στο 12’, όταν το σουτ του ΜακΝιλ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ωστόσο, μετά το 20’ η Χαλ ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το προβάδισμα στο 38’. Ο ΜακΜπέρνι κέρδισε στον αέρα τον Λέρμα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Σεργκέι Γιακίροβιτς μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Τόμας να κάνει το 2-0 στο 48’, αφού πρώτα απέφυγε τον Μινγκέθα και εκτέλεσε εύστοχα.

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Η Χαλ συνέχισε να έχει τον έλεγχο και δημιούργησε ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά της, κάτι που κατάφερε στο 80’ με τον Σλάτερ. Η πρώτη τελική της Πάλας στην εστία ήρθε στο 86’, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στις καθυστερήσεις, με τους Στράντ Λάρσεν και Γουόρτον να διαμορφώνουν το τελικό 3-2.

Έτσι, η Χαλ έφτασε τους 17 βαθμούς και την 9η θέση, ενώ η Κρίσταλ Πάλας παρέμεινε 20ή με επτά.

Μπράιτον – Νιούκαστλ 0-1

Η Νιούκαστλ πήρε σημαντικό διπλό με 1-0, χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Μπαρνς στο 7ο λεπτό.

Η Μπράιτον πίεσε για την ισοφάριση, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με τον Κωστούλα να περνά ως αλλαγή στο 68’.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν νωρίς το σκορ, ενώ η Μπράιτον προσπάθησε να αντιδράσει με ευκαιρίες των Γκρος και Γκόμεζ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και έφτασαν κοντά στο γκολ στο 63’, όταν το σουτ του Ντε Κάιπερ σταμάτησε στο δοκάρι.

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Στο 76’ ο Χόρνιτσεκ απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Μίντε, κρατώντας το 0-1 μέχρι το τέλος.

Έτσι, η Μπράιτον υπέστη δεύτερη συνεχόμενη ήττα, παραμένοντας ισόβαθμη στη δεύτερη θέση με Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Σάντερλαντ – Τότεναμ 0-2

Η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Σάντερλαντ εκτός έδρας και πανηγυρίζοντας το δεύτερο διπλό της στο πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λονδρέζους ήταν ο Μάντισον, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς, καθώς ο Μεουνιέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Μαρμούς.

Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη και άνοιξε το σκορ στο 35’, όταν ο Μάντισον υποδέχθηκε την πάσα του Ρόμπερτσον και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Σάντερλαντ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Τονάλι να απειλεί με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο τερματοφύλακας της Τότεναμ απέκρουσε.

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Στο 70’ ο Μάντισον διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σκοράροντας απευθείας από εκτέλεση κόρνερ.

Η Τότεναμ έφτασε τους 18 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση, τρεις πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Από την άλλη, η Σάντερλαντ παρέμεινε στους εννέα βαθμούς και τη 18η θέση.

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 1-2

Η Μπόρνμουθ πέρασε νικηφόρα από το «Κρέιβεν Κότατζ», επικρατώντας με 2-1 της Φούλαμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν τις 11 διαδοχικές νίκες, με τον Τζάστιν Κλάιφερτ να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόζε άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τον Μάρκους Ταβερνιέ, ο οποίος αξιοποίησε την πάσα του Εβανίλσον.

Η απάντηση της Φούλαμ ήρθε επτά λεπτά αργότερα, όταν ο Ροντρίγκο Μουνίς ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Το νικητήριο γκολ ήρθε στο 62’, με τον Άλεξ Σκοτ να δημιουργεί και τον Τζάστιν Κλάιφερτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην Μπόρνμουθ.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν απάντηση μέχρι το τέλος, ενώ ο σκόρερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στην τελευταία φάση του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπόρνμουθ διεύρυνε το σερί της στις 11 συνεχόμενες νίκες, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, και πλησίασε στον έναν βαθμό τις θέσεις του Champions League.