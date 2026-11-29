Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη αποκάλυψε όσα φέρεται να συνέβαιναν από την ηλικία των οκτώ ετών, με τους γονείς της να κατηγορούνται για μαστροπεία και σεξουαλική εκμετάλλευσή της

Για πρώτη φορά μιλά ο 47χρονος από το Αγρίνιο, ο οποίος φέρεται να συνέβαλε στην αποκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης από τους γονείς της. Όπως υποστηρίζει, η ανήλικη τού εκμυστηρεύτηκε όσα συνέβαιναν στο σπίτι της και εκείνος αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη αποκάλυψε όσα φέρεται να συνέβαιναν από την ηλικία των οκτώ ετών, με τους γονείς της να κατηγορούνται για μαστροπεία και σεξουαλική εκμετάλλευσή της.

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Την ώρα που συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων, ο 47χρονος μίλησε στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», επιμένοντας ότι μοναδικό του κίνητρο ήταν να προστατεύσει το κορίτσι.

«Εγώ για καλό, καλό έκανα. Αυτό έχω να πω, σας ευχαριστώ πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 47χρονος, ο οποίος δεν έχει συγγενική σχέση με την ανήλικη, φέρεται να ήταν εκείνος που τηλεφώνησε για να καταγγείλει όσα του είχε αποκαλύψει η 15χρονη και στη συνέχεια τη συνόδευσε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, ο ίδιος δεν έχει παιδιά και υποστηρίζει ότι προσπάθησε να βοηθήσει την ανήλικη. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο πατέρας της 15χρονης ζητά να διερευνηθεί ο ρόλος του στην υπόθεση.

Οι δύο βασικοί μάρτυρες και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν ο 47χρονος και η 15χρονη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ανήλικη αποφάσισε να του αποκαλύψει όσα φέρεται να βίωνε στο σπίτι της.

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Για τη γνωριμία τους και τον ρόλο του 47χρονου στην αποκάλυψη της υπόθεσης μίλησε στο Mega και ο πατέρας του.

Ο 47χρονος και η μητέρα ενός αγοριού που είναι φίλος της 15χρονης αποτελούν δύο βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση, καθώς έχουν καταθέσει όσα τους είχε εκμυστηρευτεί η ανήλικη.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», στις καταθέσεις των δύο μαρτύρων φέρεται να υπάρχουν αντιφάσεις.

Δύο προφυλακίσεις – Απολογούνται οι γονείς της 15χρονης

Την ίδια ώρα, δύο από τους κατηγορουμένους έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών, με τους γονείς της ανήλικης να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει τη μητέρα της ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών.

Το κορίτσι φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.