Με μια επιβλητική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν… σίφουνας από το Περιστέρι, επικρατώντας με 4-0 του Ατρόμητου και διατήρησε τη θέση του στην κορυφή του πρωταθλήματος και το σημαντικό βαθμολογικό του προβάδισμα.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στον αγωνιστικό χώρο και έστειλαν… μήνυμα στους ανταγωνιστές τους στη μάχη του τίτλου.

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Το «Τριφύλλι» συνάντησε αρκετές δυσκολίες στο πρώτο ημίωρο απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων, ωστόσο σταδιακά ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του, κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και αύξησε την πίεσή του.

Στο 26ο λεπτό ο Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μάγκνουσον στον Τετέι, αλλά ανακάλεσε την απόφασή του έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Τελικά, η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 44ο λεπτό. Ο Μάγκνουσον βρήκε την μπάλα με το χέρι έπειτα από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέσερς ευστόχησε από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» ήταν καταιγιστικοί. Μόλις στο 49′ ο Στέφαν Ντε Φράι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, νίκησε με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι τον Χουτεσιώτη για το 2-0, ενώ στο 59′ ο Λιβάι Γκαρσία με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη του Παναθηναϊκού.

Στο 67′ ο Τετέι επιχείρησε το σουτ με το αριστερό μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Μάγκνουσον και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0.

Ακόμη και με το σκορ σε αυτά τα επίπεδα, οι παίκτες του Νίστρουπ δεν κατέβασαν ταχύτητα.

Συνέχισαν να πιέζουν ψηλά και να αναζητούν περισσότερα γκολ, ενώ είχαν δύο δοκάρια, με τον Ραστόντερ στο 75′ και τον Σαλάχ Εντίν στο 80′, ενώ ενδιάμεσα ο Χουτεσιώτης απέτρεψε σε τετ α τετ ένα ακόμη τέρμα του Τετέι.