Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (19:00) τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν εν τέλει μια αλλαγή στην αρχική τους ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Ρέτσος, που βρισκόταν στους βασικούς έντεκα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στην αναμέτρηση, με τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς να παίρνει τη θέση του δίπλα στον Λορέντσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Θυμίζουμε πως ο διεθνής στόπερ αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στο γόνατο τις προηγούμενες μέρες από το παιχνίδι κόντρα στη Μίλαν, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολος.

Τελικά επιλέχθηκε στο αρχικό σχήμα, όμως φαίνεται πως ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί από τον Βάσκο τεχνικό.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα – Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν – Φρόιλερ, Σιπιόνι – Φορτούνης, Ζότα, Ρόκα – Μουαντιλματζί.