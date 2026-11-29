Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ισπανία απόψε (29/11, 19:00), σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση για τη Β’ Προκριματική φάση του MundoBasket 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για τη «γαλανόλευκη», προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της μία από τις δυσκολότερες αποστολές της στα προκριματικά, καθώς θα βρει απέναντί της την πρωτοπόρο του ομίλου Ισπανία.

Σε περίπτωση ήττας, το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα απομακρυνθεί οριστικά.

Τα προβλήματα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό είναι αρκετά, καθώς οι Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Μήτογλου και Καλαϊτζάκης έχουν τεθεί εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές του.

Αυτές είναι οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη:

Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης Νίκος Πλώτας