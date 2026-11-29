Σε δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον η Εθνική Ελλάδας στην προσπάθειά της να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η ήττα από τη Γεωργία στο T-Center περιόρισε τα περιθώρια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, το οποίο καλείται να αντιδράσει απέναντι στην Ισπανία την Κυριακή (29/11).

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Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κρατά πλέον αποκλειστικά στα χέρια της την πρόκριση, καθώς χρειάζεται και ευνοϊκά αποτελέσματα από τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου.

Η Ελλάδα απέχει δύο νίκες από την πρώτη τριάδα και στα τρία παιχνίδια που απομένουν θα αντιμετωπίσει τις ομάδες που έχουν ήδη έξι νίκες.

Τα περιθώρια είναι πλέον στενά, καθώς δύο ήττες στις τρεις αναμετρήσεις που απομένουν θα σημάνουν τον οριστικό αποκλεισμό της.

Τα κριτήρια των ισοβαθμιών

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, πρώτο κριτήριο είναι τα αποτελέσματα των μεταξύ τους αγώνων και ακολουθεί η συνολική διαφορά πόντων.

Σε τριπλή ή μεγαλύτερη ισοβαθμία εξετάζονται αρχικά τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν και στη συνέχεια η διαφορά πόντων στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Το σενάριο με την Ουκρανία

Ακόμη και αν η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία ή τη Γεωργία, μια νίκη απέναντι στην Ουκρανία θα μπορούσε να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης.

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Για να συμβεί αυτό, οι Ουκρανοί θα πρέπει να χάσουν και τα τρία παιχνίδια που τους απομένουν.

Παράλληλα, η Εθνική θα χρειαστεί να καλύψει τη διαφορά πόντων που τη χωρίζει από την Ουκρανία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Απαραίτητο είναι επίσης η Πορτογαλία να γνωρίσει τουλάχιστον δύο ήττες, καθώς έχει το πλεονέκτημα στη διαφορά πόντων απέναντι στους Ουκρανούς.

Τέλος, το Μαυροβούνιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία απώλεια στα παιχνίδια που απομένουν, ώστε να μην αποκτήσει πλεονέκτημα μέσω των μεταξύ του αποτελεσμάτων με την Ουκρανία.

Οι διαφορές της Ελλάδας στις μεταξύ της αναμετρήσεις

Μαυροβούνιο: 1-1, διαφορά +13

Πορτογαλία: 1-1, διαφορά -7

Ισπανία: 1-0, διαφορά +2

Ουκρανία: 0-1, διαφορά -6

Γεωργία: 0-1, διαφορά -4

Οι εναπομείναντες αγώνες για τη «γαλανόλευκη»

26 Φεβρουαρίου 2027: Ελλάδα – Ουκρανία

1 Μαρτίου 2027: Γεωργία – Ελλάδα