Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην έδρα των «κιτρινόμαυρων», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλοντας να φύγουν από το γήπεδο με τους τρεις βαθμούς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό μέσα από το Live Blog του tanea.gr την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και όλα όσα συμβαίνουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

1 λεπτό πριν 46' Σέντρα του Καντεβέρε αλλά ο Κουαμέ δεν πιάνει κεφαλιά 2 λεπτά πριν Αλλαγή για τον Ολυμπιακό και στη θέση του Μάριους μπαίνει ο Γκονζάλες 7 λεπτά πριν Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο 11 λεπτά πριν Στις 21.00 θα αρχίσει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 21 λεπτά πριν 21 λεπτά πριν Ημίχρονο: Άρης - Ολυμπιακός 0-0 21 λεπτά πριν Κόρνερ ο Άρης 22 λεπτά πριν Μικρό πρόβληαμ του διαιτητή με την ενδοεπικοινωνία 25 λεπτά πριν 45' Σουτ του Σιπιόνι εκτός εστίας 26 λεπτά πριν 45' Φάουλ για τον Ολυμπιακό 27 λεπτά πριν Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά του αγώνα και ο διαιτητής δίνει 5 λεπτά καθυστετήσεις 28 λεπτά πριν Ο Γκαρέ αναμένεται να επιστρέψει κανονικά, καθώς το χτύπημα που δέχθηκε ήταν στο πρόσωπο και δεν ήταν κάτι σοβαρό 30 λεπτά πριν Διακοπή για νέο τραυματισμό στον Άρη 32 λεπτά πριν 40' Σέντρα Φορτούνη και από πολύ καλή θέση ο Μάριους με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα έξω 34 λεπτά πριν 39' Πήρε κόρνερ ο Ολυμπιακός με εκτελεστή τον Φορτούνη 35 λεπτά πριν 37' Σέντρα Φορτούνη και γύρισμα Τικνιζάν που κόβεται από τους παίκτες του Άρη 36 λεπτά πριν Κουτσαίνει κάπως ο Γένσεν 37 λεπτά πριν Δεν βγήκε κάτι από το φάουλ του Γιαννιώτα 38 λεπτά πριν 34' Φάουλ για τον Άρη στον άξονα 39 λεπτά πριν 2-5 οι τελικές 41 λεπτά πριν 32' Φάουλ σε βάρος του Ζότα 42 λεπτά πριν Φάουλ για τον Ολυμπιακό 42 λεπτά πριν Ο Κουαμέ χρειάστηκε τσιρότο και ράμματα στο αριστερό φρύδι. 43 λεπτά πριν 28' Σέντρα του Σάλιακα που κόβεται 45 λεπτά πριν Ο Κουαμέ πήγε στον πάγκο του Άρη. Ο Φαμπιάνο μάλλον θα συνεχίσει. Ο Κουαμέ ίσως χρειαστεί ράμματα 46 λεπτά πριν Έχει ματώσει και ο Κουαμέ 47 λεπτά πριν Πρόβλημα και για τον Κουαμέ 48 λεπτά πριν Σταματάει προσωριά το παιχνίδι, μετά από μικρό τραυματισμό του Φαμπιάνο 49 λεπτά πριν 1-3 οι τελικές 51 λεπτά πριν 22' Σέντρα του Γιαννιώτα που κόπηκε ενώ ο Άρης πήγαινε να βγάλει φάση σε καλό σημείο 51 λεπτά πριν Με πρόβλημα ο Καντεβέρε 51 λεπτά πριν Ο Μάριους επιχείρησε με προβολή, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κεφαλιά του Φορτούνη. 53 λεπτά πριν Γύρισμα του Ρόκα στο 18' που αποκρούστηκε 54 λεπτά πριν 18' Διπλή μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, με τον Μάριους πρώτα και μετά ο Φορτούνης που έχασαν τεράστιες ευκαιρίες 56 λεπτά πριν Υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ για τη φάση του Μάριους τελικά 57 λεπτά πριν 15' Ο Μάριους έγινε κάτοχος της μπάλας και από θέση βολής σούταρε έξω 58 λεπτά πριν 13' Ο Άρης απείλησε μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Φαμπιάνο να παίρνει την κεφαλιά, όμως ο Ορτέγκα μπλόκαρε την μπάλα. 1 ώρα πριν Προσπάθεια από τα άκρα από τον Άρη, που έκοψε ο Πιρόλα 1 ώρα πριν 12' Σε θέση οφσάιντ υποδείχθηκε ο Ζότα 1 ώρα πριν 9' Φάουλ που πήρε ο Φορτούνης 1 ώρα πριν 8' Μπαλιά Φορτούνη προς τον Ζότα που κόπηκε 1 ώρα πριν 4' Ο Σμαϊλοβιτς, ο οποίος παίζει σήμερα με μάσκα έχασε τη μπάλα, την ανέκτησε και στη συνέχεια πήρε φάουλ 1 ώρα πριν 3' Φάουλ που πήρε ο Ρόκα 1 ώρα πριν Με τη δεύτερη προσπάθεια έγινε τελικά η σέντρα, αφού ο διαιτητής έβαλε ξανά σε λειτουργία το χρονόμετρο. 1 ώρα πριν Στο 0-4 το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και στο 1-0 το ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1 ώρα πριν Σέντρα στο Άρης - Ολυμπιακός 1 ώρα πριν Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες 1 ώρα πριν 1 ώρα πριν Υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων Ολυμπιακός: Ορτέγκα – Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν – Φρόιλερ, Σιπιόνι – Φορτούνης, Ζότα, Ρόκα – Μουαντιλματζί. Άρης: Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Φαντικά, Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, Καντεβέρε. 1 ώρα πριν Σε 5 λεπτά η σέντρα του αγώνα 1 ώρα πριν Ο καιρός δεν επηρεάζει την αναμέτρηση, καθώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει και ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση 1 ώρα πριν Η μάχη στη Θεσσαλονίκη, ο Ρέτσος και τα λόγια του Αλγουαθίλ Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Ρέτσος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς, αν και αντιμετώπιζε ενοχλήσεις από το ματς με την Μίλαν, δήλωσε ετοιμοπόλεμος 1 ώρα πριν Σε λιγότερο από 10 λεπτά η σέντρα του αγώνα. 1 ώρα πριν Η ενδεκάδα του Άρη Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα, Γένσεν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτας 1 ώρα πριν Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Ορτέγκα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Σίλβα, Φορτούνης, Ρόκα, Μάριους 1 ώρα πριν Σε 15 λεπτά η σέντρα του αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» 1 ώρα πριν Η βαθμολογία της Stoiximan Super League αυτή τη στιγμή 1 ώρα πριν Αλλαγή της τελευταίας στιγμής με τον Σμαΐλοβιτς να παίρνει την θέση του Ρέτσου 1 ώρα πριν Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League κόντρα στον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».