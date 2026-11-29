Live Blog: Άρης – Ολυμπιακός 0-0 (47′)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με στόχο να πάρει τη νίκη και να συνεχίσει την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στην έδρα των «κιτρινόμαυρων», σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλοντας να φύγουν από το γήπεδο με τους τρεις βαθμούς.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό μέσα από το Live Blog του tanea.gr την εξέλιξη του αγώνα, τις σημαντικότερες φάσεις και όλα όσα συμβαίνουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
46' Σέντρα του Καντεβέρε αλλά ο Κουαμέ δεν πιάνει κεφαλιά
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό και στη θέση του Μάριους μπαίνει ο Γκονζάλες
Στις 21.00 θα αρχίσει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Κόρνερ ο Άρης
Μικρό πρόβληαμ του διαιτητή με την ενδοεπικοινωνία
45' Σουτ του Σιπιόνι εκτός εστίας
45' Φάουλ για τον Ολυμπιακό
Συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά του αγώνα και ο διαιτητής δίνει 5 λεπτά καθυστετήσεις
Ο Γκαρέ αναμένεται να επιστρέψει κανονικά, καθώς το χτύπημα που δέχθηκε ήταν στο πρόσωπο και δεν ήταν κάτι σοβαρό
Διακοπή για νέο τραυματισμό στον Άρη
40' Σέντρα Φορτούνη και από πολύ καλή θέση ο Μάριους με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα έξω
39' Πήρε κόρνερ ο Ολυμπιακός με εκτελεστή τον Φορτούνη
37' Σέντρα Φορτούνη και γύρισμα Τικνιζάν που κόβεται από τους παίκτες του Άρη
Κουτσαίνει κάπως ο Γένσεν
Δεν βγήκε κάτι από το φάουλ του Γιαννιώτα
34' Φάουλ για τον Άρη στον άξονα
2-5 οι τελικές
32' Φάουλ σε βάρος του Ζότα
Φάουλ για τον Ολυμπιακό
Ο Κουαμέ χρειάστηκε τσιρότο και ράμματα στο αριστερό φρύδι.
28' Σέντρα του Σάλιακα που κόβεται
Ο Κουαμέ πήγε στον πάγκο του Άρη. Ο Φαμπιάνο μάλλον θα συνεχίσει. Ο Κουαμέ ίσως χρειαστεί ράμματα
Έχει ματώσει και ο Κουαμέ
Πρόβλημα και για τον Κουαμέ
Σταματάει προσωριά το παιχνίδι, μετά από μικρό τραυματισμό του Φαμπιάνο
1-3 οι τελικές
22' Σέντρα του Γιαννιώτα που κόπηκε ενώ ο Άρης πήγαινε να βγάλει φάση σε καλό σημείο
Με πρόβλημα ο Καντεβέρε
Ο Μάριους επιχείρησε με προβολή, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κεφαλιά του Φορτούνη.
Γύρισμα του Ρόκα στο 18' που αποκρούστηκε
18' Διπλή μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, με τον Μάριους πρώτα και μετά ο Φορτούνης που έχασαν τεράστιες ευκαιρίες
Υπήρξε υπόδειξη οφσάιντ για τη φάση του Μάριους τελικά
15' Ο Μάριους έγινε κάτοχος της μπάλας και από θέση βολής σούταρε έξω
13' Ο Άρης απείλησε μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Φαμπιάνο να παίρνει την κεφαλιά, όμως ο Ορτέγκα μπλόκαρε την μπάλα.
Προσπάθεια από τα άκρα από τον Άρη, που έκοψε ο Πιρόλα
12' Σε θέση οφσάιντ υποδείχθηκε ο Ζότα
9' Φάουλ που πήρε ο Φορτούνης
8' Μπαλιά Φορτούνη προς τον Ζότα που κόπηκε
4' Ο Σμαϊλοβιτς, ο οποίος παίζει σήμερα με μάσκα έχασε τη μπάλα, την ανέκτησε και στη συνέχεια πήρε φάουλ
3' Φάουλ που πήρε ο Ρόκα
Με τη δεύτερη προσπάθεια έγινε τελικά η σέντρα, αφού ο διαιτητής έβαλε ξανά σε λειτουργία το χρονόμετρο.
Στο 0-4 το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και στο 1-0 το ΟΦΗ - Λεβαδειακός
Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ολυμπιακός: Ορτέγκα – Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν – Φρόιλερ, Σιπιόνι – Φορτούνης, Ζότα, Ρόκα – Μουαντιλματζί.
Άρης: Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Φαντικά, Χόνγκλα, Γένσεν, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, Καντεβέρε.
Ο καιρός δεν επηρεάζει την αναμέτρηση, καθώς τα καιρικά φαινόμενα έχουν κοπάσει και ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση
Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα, Γένσεν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτας
Ορτέγκα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Σίλβα, Φορτούνης, Ρόκα, Μάριους
Καλησπέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League κόντρα στον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».