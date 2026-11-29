Πρωί της Κυριακής, λίγο πριν τις οκτώ, στα σημεία συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας το σκηνικό θυμίζει σχολική εκδρομή. Ομάδες ανθρώπων με σακίδια, ορειβατικά μποτάκια και καφέ στο χέρι, επιβιβάζονται σε πούλμαν με προορισμό την Πάρνηθα ή μονοπάτια της Αρκαδίας.

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Έχουν όμως ένα κοινό: δήλωσαν συμμετοχή μέσα από εξειδικευμένες πλατφόρμες και λογαριασμούς στο Instagram που οργανώνουν δρατηριότητες για νέες γνωριμίες.

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Η τάση αυτή, που τα τελευταία δύο χρόνια γνωρίζει εκρηκτική άνοδο και στην Ελλάδα, δεν περιορίζεται στα βουνά. Τα social media κατακλύζονται από κοινότητες που στήνουν βραδιές κεραμικής, μαθήματα παραδοσιακών χορών, λέσχες ανάγνωσης, μαθήματα μαγειρικής. Σκοπός η κοινωνικοποίηση, το φλερτ και – για όσους το αναζητούν – η δέσμευση, μακριά από ανώνυμες οθόνες.

Η κόπωση των dating apps

Η στροφή αυτή αποτελεί την άμεση αντίδραση στην κυριαρχία των εφαρμογών γνωριμιών. Για χρόνια, τα dating apps υπόσχονταν απεριόριστες επιλογές με μια κίνηση του δαχτύλου. Στην πράξη, όμως, παρήγαγαν ψηφιακή κόπωση, ghosting και μια αίσθηση «καταλόγου», όπου οι άνθρωποι αξιολογούνται σε κλάσματα δευτερολέπτου βάσει μιας φωτογραφίας.

«Είχα κουραστεί να περνάω ώρες σε ανούσια chats που κατέληγαν στο πουθενά ή σε ραντεβού που έμοιαζαν με συνέντευξη για δουλειά», λέει η Ελένη, 32 ετών, γραφίστρια, η οποία τους τελευταίους έξι μήνες συμμετέχει τακτικά σε πεζοπορικές ομάδες. «Στο βουνό δεν υπάρχει φίλτρο. Περπατάς τέσσερις ώρες δίπλα στον άλλον, μιλάτε, γελάτε. Ακόμα κι αν δεν προκύψει ερωτικό ενδιαφέρον, γυρνάς σπίτι έχοντας περάσει μια γεμάτη μέρα στη φύση».

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Η ασφάλεια της κοινής δράσης

Το μυστικό της επιτυχίας αυτών των διοργανώσεων βρίσκεται στη μείωση της πίεσης. Όταν δύο άγνωστοι κάθονται απέναντι σε ένα τραπέζι για ένα κλασικό πρώτο ραντεβού, το άγχος της «επίδοσης» κυριαρχεί.

«Στα εργαστήρια κεραμικής που οργανώνουμε, οι θέσεις εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες», εξηγεί ο Νίκος, 35 ετών. «Ο κόσμος διψάει για ανθρώπινη επαφή, αλλά φοβάται την απόρριψη. Η δραστηριότητα λειτουργεί σαν ασπίδα. Σπάει τον πάγο χωρίς να χρειάζεται να σκεφτείς έξυπνες ατάκες. Βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται μόνοι και διστακτικοί, και στο τέλος της βραδιάς να ανταλλάσσουν τηλέφωνα και να φεύγουν παρέα».

Η τάση φαίνεται να αποτυπώνει μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που οι σύγχρονοι singles αντιλαμβάνονται τις σχέσεις. Η αναζήτηση συντρόφου συνδέεται με κοινά ενδιαφέροντα, λειτουργώντας ως ένα φυσικό φίλτρο συμβατότητας.

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«Δεν μπήκα ποτέ σε εφαρμογές γνωριμιών, μου φαίνονταν πολύ ψυχρές», αναφέρει ο Δημήτρης, 48 ετών, πολιτικός μηχανικός, που ξεκίνησε να πηγαίνει σε πεζοπορίες μετά από έναν χωρισμό. «Ήθελα να γνωρίσω ανθρώπους που έχουν διάθεση να βγουν από τη ρουτίνα τους και να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Εκεί γνώρισα την τωρινή μου σύντροφο. Το ότι μοιραζόμασταν ήδη μια κοινή ασχολία μας έδωσε αμέσως ένα κοινό έδαφος, χωρίς τις υπερβολικές προσδοκίες που χτίζεις πίσω από μια οθόνη».

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή και απομονωμένη, η επιστροφή στις ομαδικές εμπειρίες δείχνει πως η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Οι αλγόριθμοι ίσως διευκολύνουν ορισμένες φορές την πρώτη επαφή, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το βλέμμα, τον κοινό ρυθμό και την αυθεντικότητα της στιγμής.