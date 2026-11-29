Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο στο Αγρίνιο, όπου μετά τις απολογίες τους δύο κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για την φυλακή

Νέα στοιχεία και ερωτήματα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 15χρονης που φέρεται να έπεσε θύμα εκμετάλλευσης και εξώθησης στην πορνεία από τη μητέρα της, με εμπλοκή πέντε ανδρών ηλικίας από 47 έως 73 ετών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο 47χρονος συγχωριανός της ανήλικης, ο οποίος ήταν εκείνος που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την άκουσε να περιγράφει τον εφιάλτη που φέρεται να ζούσε μέσα στο σπίτι της, ενημέρωσε τις Αρχές και τη συνόδευσε στην Αστυνομία προκειμένου να προχωρήσει σε καταγγελία.

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Ο ίδιος, μιλώντας για πρώτη φορά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, περιορίστηκε να δηλώσει: «Εγώ για καλό, καλό έκανα. Αυτό έχω να πω, σας ευχαριστώ πολύ».

Παρότι τον 47χρονο και τη 15χρονη χωρίζουν περισσότερα από 30 χρόνια και δεν έχουν συγγενική σχέση, ο ίδιος φέρεται να στάθηκε προστατευτικά δίπλα της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για να αποκαλυφθεί η υπόθεση. Ωστόσο, ο πατέρας της ανήλικης ζητά να διερευνηθεί και ο δικός του ρόλος.

Οι δύο βασικοί μάρτυρες και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Ο 47χρονος και η μητέρα ενός αγοριού που είναι φίλος της 15χρονης αποτελούν τους δύο βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση, καθώς φέρονται να έχουν μεταφέρει στις Αρχές όσα τους αποκάλυψε το κορίτσι για όσα βίωνε.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του MEGA, οι δύο καταθέσεις φέρεται να παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για την υπόθεση.

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Απαντήσεις σχετικά με τη γνωριμία του 47χρονου με την ανήλικη, αλλά και τη σχέση που είχε αναπτύξει μαζί της, έδωσε στο MEGA και ο πατέρας του, ο οποίος μίλησε για τον γιο του, που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως ο άνθρωπος που βοήθησε να φτάσει η υπόθεση στην Αστυνομία.

Η καταγγελία σε βάρος της μητέρας και η φιλοξενία στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει την ίδια της τη μητέρα ως το πρόσωπο που την εξέδιδε σε πέντε άνδρες, ηλικίας από 47 έως 73 ετών.

Η ανήλικη φιλοξενείται προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ενώ αναμένονται οι απολογίες των γονέων της 15χρονης, με τις εξελίξεις να παραμένουν στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

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Προφυλακιστέοι δύο κατηγορούμενοι – Απολογούνται οι γονείς

Σήμερα Κυριακή (29/11) εξάλλου οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση, ανάμεσά τους οι γονείς της ανήλικης, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απολογίες τους. Η μητέρα αντιμετωπίζει το πιο βαρύ κατηγορητήριο, αφού διώκεται για μαστροπεία, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενώ είναι η μόνη που διώκεται για άμεση συνέργεια σε βιασμό.

Για δύο συγκατηγορούμενους τους πάντως, που φέρονται να τέλεσαν βιασμό και γενετήσιες πράξεις στο κορίτσι έναντι αμοιβής, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους.