Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις εγχώριες νίκες, επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού στο Ηράκλειο, χάρη στο γκολ του Θεοδοσουλάκη στο 61ο λεπτό.

Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, είχαν τον έλεγχο και τις περισσότερες πρωτοβουλίες, φτάνοντας τελικά σε ένα πολύτιμο τρίποντο που τους ανέβασε στους 20 βαθμούς στη Stoiximan Super League.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε υπό έντονη βροχόπτωση στο Ηράκλειο, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών.

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά, πήρε από νωρίς την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του, χωρίς όμως να βρίσκει εύκολα διαδρόμους προς την περιοχή του Ελιάσι.

Ο Χρήστος Κόντης ζητούσε διαρκώς από τους παίκτες του να διατηρήσουν την πίεση, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε στον Λεβαδειακό, όταν ο Κόμπναν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Χριστογεώργος επενέβη αποτελεσματικά και κράτησε το μηδέν.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, με τον ΟΦΗ να έχει την κατοχή και τους φιλοξενούμενους να έχουν δημιουργήσει την πιο επικίνδυνη στιγμή.

Η εικόνα παρέμεινε παρόμοια και μετά την ανάπαυλα. Οι Κρητικοί συνέχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα και να έχουν τον έλεγχο, ωστόσο δυσκολεύονταν να μετατρέψουν την υπεροχή τους σε καθαρές ευκαιρίες.

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Έλειπε η τελική πάσα που θα μπορούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή του Λεβαδειακού, ο οποίος εξακολουθούσε να περιμένει στο δικό του μισό, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για να απειλήσει.

Η λύση για τον ΟΦΗ ήρθε στο 61ο λεπτό, όταν ο Αθανασίου πραγματοποίησε εξαιρετική σέντρα από την αριστερή πλευρά και ο Θεοδοσουλάκης κινήθηκε σωστά στην περιοχή.

Με προβολή, ο νεαρός επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ελιάσι, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους και βάζοντας τέλος στην αγωνία τους.

Μετά το 1-0, οι ποδοσφαιριστές του Κόντη απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έγιναν πιο απειλητικοί. Ο ΟΦΗ βρήκε χώρους, δημιούργησε καλές προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ και είχε ορισμένες αξιόλογες τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να καταφέρει να διευρύνει το προβάδισμά του.

Στο 72ο λεπτό προέκυψε και μία φάση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Ο Ποπέσκου μάρκαρε τον Ανδρούτσο μέσα στην περιοχή, με τον ΟΦΗ να ζητά πέναλτι, ωστόσο ο διαιτητής Βεργέτης υπέδειξε παράβαση εκτός περιοχής.

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Οι αποφάσεις του ρέφερι είχαν προκαλέσει εκνευρισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους Κρητικούς να διαμαρτύρονται για τη συγκεκριμένη υπόδειξη.

Παρά τις προσπάθειες του Λεβαδειακού να αντιδράσει, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Ο ΟΦΗ κράτησε το προβάδισμά του, πανηγύρισε την επιστροφή του στις νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις και πρόσθεσε τρεις σημαντικούς βαθμούς στη συγκομιδή του, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γκολ: 61’ Θεοδοσουλάκης.

Κίτρινες: 25’ Νους, 26’ Κωστούλας, 31’ Βήχος, 34’ Χριστογεώργος, 55’ Φίλων, 72’ Ποπέσκου

Κόκκινες: –

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Κωστούλας, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (65’ Ανδρούτσος), Καραχάλιος (78′ Κανελλόπουλος), Νους (88′ Σιτμαλίδης), Χατζηγιοβάνης (65’ Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελίασι, Μανθάτης (69’ Παντέα), Φίλων (69’ Εμμανουηλίδης), Πάνζο, Κορνέζος, Βήχος, Ελνένι, Σουτ (69’ Ντιαγέ), Ούρζι (50’ Βρακάς), Ποπέσκου, Κόμπναν.