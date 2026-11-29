Το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει τη Δευτέρα (30/11) για την έγκριση του Κρίστερσον στη θέση του πρωθυπουργού, κλείνοντας έτσι ένα πολιτικό αδιέξοδο που διήρκεσε πάνω από δύο μήνες, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου

Το Κόμμα του Κέντρου της Σουηδίας ανακοίνωσε την Κυριακή (29/11) επισήμως τη συμμετοχή του σε έναν σχεδιαζόμενο κυβερνητικό συνασπισμό μειοψηφίας, σύμφωνα με το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να δώσει στον ηγέτη του Κόμματος Μετριοπαθών Ουλφ Κρίστερσον την απαραίτητη στήριξη για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στην ηγεσία της χώρας.

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Το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει τη Δευτέρα (30/11) για την έγκριση του Κρίστερσον στη θέση του πρωθυπουργού, κλείνοντας έτσι ένα πολιτικό αδιέξοδο που διήρκεσε πάνω από δύο μήνες, μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η υποστήριξη της ηγέτιδας του Κόμματος του Κέντρου, Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ, στον Κρίστερσον θεωρείται ανατροπή, καθώς το κόμμα της είχε προηγουμένως κάνει εκστρατεία υπέρ μιας προτεινόμενης κεντροαριστερής κυβέρνησης υπό την επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, της οποίας το μπλοκ κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές.

Ωστόσο, είναι απίθανο η ψηφοφορία αυτή να θέσει τέλος στην αναταραχή που επικρατεί μετεκλογικά στη σουηδική πολιτική σκηνή. Τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής τους Σοσιαλδημοκράτες, εξασφάλισαν την πλειοψηφία στις εκλογές, αλλά δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν στον διαμοιρασμό της εξουσίας. Οι αλληλοκατηγορίες, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και μεταξύ τους, σχετικά με αυτή την αποτυχία, αναμένεται να συνεχιστούν για χρόνια.

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«Ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε μεγάλες υποχωρήσεις προκειμένου να αναλάβει την πρωθυπουργία η (ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών) Μαγκνταλένα Άντερσον, αλλά το Κόμμα της Αριστεράς έθεσε τις δικές του ανάγκες πάνω από εκείνες της χώρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Ελίζαμπεθ Ταντ Ρίνγκβιστ, ηγέτιδα του Κόμματος του Κέντρου . «Τώρα, η Σουηδία μπορεί επιτέλους να αποκτήσει κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Η υποστήριξη της Κόμματος του Κέντρου στον Κρίστερσον αποτελεί με ανατροπή, καθώς το κόμμα της είχε κάνει εκστρατεία για μια προτεινόμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό την Άντερσον, το μπλοκ της οποίας ήρθε πρώτο στις εκλογές.

Το Κόμμα του Κέντρου είχε ταχθεί υπέρ μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης, με στόχο να εμποδίσει το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες να αποκτήσει πολιτική επιρροή. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποδεχθεί τα αιτήματα του Κόμματος της Αριστεράς για συμμετοχή στο υπουργικό συμβούλιο.

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Επιπλέον, ο κυβερνητικός συνασπισμός τεσσάρων κομμάτων του Κρίστερσον δεν θα περιλαμβάνει τους Σουηδούς Δημοκράτες, αλλά θα εξακολουθεί να χρειάζεται την υποστήριξή τους για την ψήφιση νομοσχεδίων, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού προϋπολογισμού.

Ορισμένοι βουλευτές του Κόμματος του Κέντρου έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν τον Κρίστερσον την Δευτέρα, εάν και είναι απίθανο να συγκεντρωθούν αρκετές ψήφοι ώστε να εμποδιστεί η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ίδιο.

Ο Ουλφ Κρίστερσον μπορεί να εμποδιστεί μόνο εάν καταψηφιστεί από την πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Αρκεί μόλις τρεις από τους 25 βουλευτές του Κόμματος του Κέντρου να απέχουν ή να ψηφίσουν υπέρ του, ώστε εκείνος να εξασφαλίσει νέα θητεία.