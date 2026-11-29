Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων στο καταφύγιο λόγω της κακοκαιρίας

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 20 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στο καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου στην Κοζάνη, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος».

Η επιχείρηση απομάκρυνσής τους ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έπειτα από την κινητοποίηση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, του Δήμου Βοΐου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

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Καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης ήταν η χρήση ερπυστριοφόρου οχήματος της Πυροσβεστικής, το οποίο επιστρατεύτηκε για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των οχημάτων στο σημείο.

Οι 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην Κοζάνη με λεωφορείο που διέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα μέλη της παρέας που προέρχονται από τη Σιάτιστα έχουν ήδη παραληφθεί από συγγενικά τους πρόσωπα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση που ανήρτησε ο Siera FM: