Έγιναν γνωστές τις επιλογές του για την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (21:00), στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Ο Κάαν Κάιρινεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, με την Ένωση να παρατάσσεται σε διάταξη 4-4-2.

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Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Στρακόσια, ενώ στην αμυντική γραμμή θα ξεκινήσουν οι Ρότα και Πήλιος στα δύο άκρα, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Μαρίν και Κάιρινεν, ενώ στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής τοποθετούνται οι Μάγερ και Κοϊτά. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα

Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Λυκογιάννης, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βιτάλις, Ζίνι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο