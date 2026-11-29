Ικανοποιημένος από την εμφατική νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για την αγωνιστική τους συμπεριφορά παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε στην ήττα από τη Νόρντζελαντ, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της ομάδας του στη Δανία δεν ήταν τόσο απογοητευτική όσο ενδεχομένως αποτυπώθηκε στο τελικό αποτέλεσμα.

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«Έχουμε κάνει δύο ήττες πολύ διαφορετικές φέτος, είδα ξανά το βίντεο του αγώνα στη Δανία, δεν καταρρεύσαμε σε κανένα σημείο, είχαμε ευκαιρίες τόσο μετά το 1-2, όσο και στη συνέχεια να σκοράρουμε.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για σήμερα κυρίως γιατί αγωνίστηκαν με αυτόν τον τρόπο κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες», ήταν τα λόγια του τεχνικού των «πράσινων».