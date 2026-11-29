Ο Πέδρο Σάντσεθ εκτιμά ότι μια τελική συμμετοχή της τάξης του 75% ή και παραπάνω θα οδηγήσει πιθανότατα σε μια προοδευτική πλειοψηφία στη νέα ισπανική Βουλή

Σημαντική αύξηση της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας, φτάνοντας το 68,1% μέχρι τις 18:00 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Πρόκειται για εξέλιξη που αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την τελική έκβαση της αναμέτρησης, καθώς η προσέλευση στις κάλπες κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το 53,1% που είχε σημειωθεί την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2023.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε αγώνα δρόμου ο Σάντσεθ

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του, έχει εστιάσει όλες του τις δυνάμεις στην πλήρη κινητοποίηση των αριστερών ψηφοφόρων προκειμένου να ανακόψει την άνοδο της συντηρητικής παράταξης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η μαζική συμμετοχή μπορεί να φέρει την ανατροπή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «μια τελική συμμετοχή της τάξης του 75% ή και παραπάνω θα οδηγήσει πιθανότατα σε μια προοδευτική πλειοψηφία» στη νέα ισπανική Βουλή.

Προβάδισμα της Δεξιάς

Ωστόσο, το έργο της κεντροαριστεράς παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς το πολιτικό σκηνικό δείχνει ιδιαίτερα πολωμένο. Σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από την κάλπη έδειχναν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox οδεύουν προς την εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας των 176 εδρών, γεγονός που θα άνοιγε τον δρόμο για μια δεξιά κυβερνητική συμμαχία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αυξημένη συμμετοχή την Κυριακή έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα σε σχέση με τις εκλογές του 2023, όπου η τελική συμμετοχή είχε αγγίξει το 66,6%. Σε εκείνη την αναμέτρηση, το Λαϊκό Κόμμα είχε κερδίσει μεν τις περισσότερες ψήφους, αλλά απέτυχε να συγκεντρώσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση, γεγονός που οδήγησε σε πολιτικό αδιέξοδο.

Πλέον, η ιστορία γράφεται ξανά στις κάλπες, με την Ισπανία να βρίσκεται μπροστά σε ένα ακόμη εκλογικό θρίλερ που θα καθορίσει την πορεία της χώρας.