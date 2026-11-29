Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena (21:00), για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο να παραμείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε το 4-4-2 για την αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας, τοποθετώντας τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια.

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Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Γιαννούλης και Κένι στα άκρα, με τους Χατζηδιάκο και Κόστα στο κέντρο.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Ούγκρεσιτς και Σανταμαρία, ενώ ο Ζαφείρης και ο Ζίβκοβιτς θα καλύψουν τις δύο πλευρές. Το επιθετικό δίδυμο του Δικεφάλου θα αποτελέσουν οι Εντιαγέ και Μπανζά.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Κένι, Σανταμαρία, Ούγρκεσιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ και Μύθου.