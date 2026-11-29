Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή καλούνται να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις νεότερες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στην Πάρνηθα το βράδυ της Κυριακής (29/11), καθώς η κακοκαιρία «Άργος» φέρνει χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αττικής, παράλληλα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νομού.

Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Πάρνηθας.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, χιονοπτώσεις αναμένονται και τη Δευτέρα (30/11), ακόμη και σε υψόμετρο 800-900 μέτρων, κυρίως στη δυτική πλευρά της Πάρνηθας.

Παράλληλα, πάνω από τα 900-1.000 μέτρα δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη χιονόστρωση, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο τοπίο στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

Φίλες και φίλοι καλημέρα! Σταδιακά νοτιότερα σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα μετατοπίζονται οι σημαντικότερες χιονοπτώσεις. Σε αρκετές περιοχές, πάντως, θα υπάρχουν ευκαιρίες να δουν οι κάτοικοι έστω και για λίγο νιφάδες χιονιού, χωρίς απαραίτητα να το στρώσει!

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στους νομούς Φλώρινας και Κοζάνης (κυρίως στην Εορδαία), μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής, αναμένονται επιπλέον 1–2 εκατοστά χιονιού τοπικά από τα 600–650 μέτρα.

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Στον νομό Καστοριάς, στο ορεινό Νεστόριο, και στα ορεινά του Βελβεντού στον νομό Κοζάνης, μέχρι νωρίς το βράδυ αναμένονται 1–3 εκατοστά πάνω από τα 950–1.200 μέτρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και χαμηλότερα, προς το Άργος Ορεστικό και το Βόιο.

Στον νομό Γρεβενών, προς τη Δεσκάτη και τα δυτικά ορεινά, μέχρι νωρίς το βράδυ αναμένονται 1–2 εκατοστά στα 650–900 μέτρα και 3–5 εκατοστά πάνω από τα 1.300 μέτρα. Λίγες νιφάδες δεν αποκλείονται και γύρω στα 500 μέτρα.

Στους νομούς Πέλλας και Κιλκίς, μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες, χιονοπτώσεις στον Βόρα, στην ορεινή Αλμωπία, στο Πάικο και στα Κρούσια, τοπικά από τα 500–600 μέτρα, με χιονοστρώσεις 1–4 εκατοστών πάνω από τα 900 μέτρα.

Στον νομό Ημαθίας, στο Βέρμιο, μέχρι αργά το βράδυ, αναμένονται 5–7 εκατοστά χιονιού πάνω από τα 700–800 μέτρα.

Στον νομό Πιερίας, στα Πιέρια και στον Όλυμπο, μέχρι αργά το βράδυ και τοπικά μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες, αναμένονται 5–12 εκατοστά πάνω από τα 700–900 μέτρα. Πρόσκαιρα μπορεί να χιονίσει και γύρω στα 450–500 μέτρα.

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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι το σούρουπο, χιονοπτώσεις στον Χορτιάτη, προς το Λιβάδι, τα Πετροκέρασα, τον Σοχό και τον Βερτίσκο, με πιθανές χιονοστρώσεις 1–3 εκατοστών στα 700–900 μέτρα.

Προς το απόγευμα και μέχρι νωρίς το βράδυ δεν αποκλείεται να χιονίσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα, τοπικά γύρω στα 300–400 μέτρα στα ανατολικά και στα βόρεια του νομού, με πιθανότητα να ασπρίσουν πρόσκαιρα ευνοϊκές επιφάνειες από τα 400–450 μέτρα.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι το σούρουπο, χιονοπτώσεις στον Χολομώντα, στον Ταξιάρχη και στα ορεινά του Πολυγύρου, με επιπλέον 2–3 εκατοστά γύρω στα 900 μέτρα.

Στα ορεινά γύρω από την Αρναία οι χιονοπτώσεις θα επιμείνουν μέχρι νωρίς το βράδυ, με 3–6 εκατοστά τοπικά γύρω στα 650 μέτρα.

Προς το σούρουπο και νωρίς το βράδυ, πιθανότητα καθαρής χιονόπτωσης ακόμη και στα 350–450 μέτρα, τοπικά στην ευρύτερη περιοχή του Πολυγύρου και της Μεγάλης Παναγίας. Δύσκολα όμως θα προλάβει να το στρώσει αξιόλογα.

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Στο Άγιο Όρος, μέχρι νωρίς το βράδυ, αναμένονται 3–6 εκατοστά γύρω στα 900 μέτρα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Στους νομούς Σερρών, Δράμας και Καβάλας μέχρι αργά το απόγευμα λίγες ακόμη χιονοπτώσεις, κατά τόπους και σε χαμηλά υψόμετρα, χωρίς αξιόλογες επιπλέον χιονοστρώσεις.

Στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, παρά την εξασθένηση των φαινομένων, παραμένει η πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων ακόμη και σε πεδινές περιοχές, κυρίως το απόγευμα και στον νομό Ροδόπης κατά διαστήματα μέχρι τη νύχτα. Ανάλογη, μικρότερη πιθανότητα και στην περιοχή του Σουφλίου.

Στη Θάσο, μέχρι αργά το απόγευμα, χιονοπτώσεις τοπικά από τα 250–300 μέτρα, με 1–3 εκατοστά γύρω στα 600–900 μέτρα.

Στην ορεινή Σαμοθράκη, μέχρι νωρίς το βράδυ, αναμένονται 3–6 εκατοστά γύρω στα 1.150 μέτρα.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Στον νομό Τρικάλων, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, χιονοπτώσεις στα ορεινά της Πύλης και των Μετεώρων από τα 750–900 μέτρα, με 4–8 εκατοστά πάνω από τα 1.000–1.100 μέτρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις και γύρω στα 500–600 μέτρα, ενώ νέα φαινόμενα δεν αποκλείονται αργά τη Δευτέρα το βράδυ.

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Στον νομό Καρδίτσας, από το απόγευμα της Κυριακής και κατά διαστήματα μέχρι αργά τη Δευτέρα, χιόνια στα Άγραφα, στην Αργιθέα, στα ορεινά του Μουζακίου, των Σοφάδων και γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα.

Χιονοπτώσεις τοπικά από τα 650–750 μέτρα, με 5–15 εκατοστά στα 800–950 μέτρα και 15–25 εκατοστά πάνω από τα 1.100 μέτρα γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα. Αργά τη Δευτέρα το βράδυ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν νιφάδες ακόμη και γύρω στα 400–500 μέτρα.

Στον νομό Λάρισας, χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ελασσόνας μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής, ακόμη και γύρω στα 600 μέτρα. Στον Κίσσαβο και στα ορεινά των Δήμων Αγιάς και Τεμπών θα επιμείνουν κατά διαστήματα και τη Δευτέρα, με 5–15 εκατοστά κυρίως πάνω από τα 850–900 μέτρα.

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ!

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και το πρωί της Δευτέρας οι χιονοπτώσεις στο Πήλιο θα είναι κατά διαστήματα έντονες, τοπικά από τα 600–700 μέτρα, και θα συνεχιστούν με διακυμάνσεις και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Στο κεντρικό και ανατολικό Πήλιο, γύρω στα 900–1.100 μέτρα, υπάρχει πιθανότητα χιονοστρώσεων 30–50 εκατοστών, ενώ στα 1.300–1.450 μέτρα το νέο χιόνι μπορεί τοπικά να ξεπεράσει τα 50 εκατοστά.

Στα ορεινά του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου, κυρίως μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, αναμένονται 5–12 εκατοστά πάνω από τα 1.000 μέτρα.

Ήπειρος

Στον νομό Ιωαννίνων, στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Μετσόβου, μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής αναμένονται 2–5 εκατοστά στα 1.050–1.600 μέτρα.

Λίγες ακόμη πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά του Ζαγορίου, της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων, τοπικά από τα 850–900 μέτρα.

Στερεά Ελλάδα

Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης στην ορεινή Ναυπακτία από τα 800 μέτρα.

Στην Ευρυτανία, στα Άγραφα μέχρι αργά το απόγευμα και στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου μέχρι αργά το βράδυ, χιονοπτώσεις από τα 750 μέτρα, με 3–6 εκατοστά πάνω από τα 1.100 μέτρα. Νιφάδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και χαμηλότερα, ακόμη και γύρω στα 400–500 μέτρα αργά τη Δευτέρα το βράδυ.

Στον Παρνασσό (νομοί Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας), από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι αργά τη Δευτέρα, κατά διαστήματα έντονες χιονοπτώσεις. Στα δυτικά τμήματα αναμένονται 15–25 εκατοστά γύρω στα 1.500–1.600 μέτρα και στα ανατολικά και βορειοανατολικά 30–50 εκατοστά τοπικά από τα 1.150–1.300 μέτρα.

Στον νομό Φωκίδας, στη Γκιώνα και στα Βαρδούσια, λίγες ακόμη χιονοπτώσεις μέχρι νωρίς το βράδυ της Κυριακής, κυρίως πάνω από τα 800–1.000 μέτρα.

Στον νομό Φθιώτιδας, από το απόγευμα της Κυριακής και κατά διαστήματα μέχρι αργά τη Δευτέρα, χιονοπτώσεις στην Οίτη, στην Όθρυ και στα ορεινά της Μακρακώμης, τοπικά από τα 600–700 μέτρα, με 10–20 εκατοστά πάνω από τα 1.000 μέτρα.

Αργά τη Δευτέρα το βράδυ δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμη και γύρω στα 500 μέτρα, τοπικά προς τη Στυλίδα, την Αμφίκλεια και την Ελάτεια.

Στον νομό Βοιωτίας, από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, κατά διαστήματα έντονες χιονοπτώσεις στον Ελικώνα και στα ορεινά των Δήμων Θηβαίων και Λεβαδέων, με πιθανές χιονοστρώσεις 20–40 εκατοστών τοπικά στα 750–1.000 μέτρα.

Στην Εύβοια, από τα ξημερώματα της Δευτέρας και κατά διαστήματα μέχρι αργά το βράδυ, χιόνια στη Δίρφυ και στα ορεινά της κεντρικής Εύβοιας, τοπικά από τα 650–750 μέτρα, με 1–5 εκατοστά στα 850–1.100 μέτρα. Στα ορεινά της βόρειας Εύβοιας κυρίως αργά το βράδυ, από τα 750–800 μέτρα.

ΑΤΤΙΚΗ – ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΝΙΦΑΔΕΣ;

Την Κυριακή, προς το σούρουπο, μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης χιονόπτωσης στα Γεράνεια γύρω στα 950 μέτρα.

Τη Δευτέρα, από τις πρωινές ώρες, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις στα ψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας, γύρω και πάνω από τα 1.000 μέτρα.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διάστημα από το σούρουπο μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες, οπότε δεν αποκλείεται να χιονίσει τοπικά ακόμη και στα 800–900 μέτρα, κυρίως στη δυτική Πάρνηθα.

Τα φαινόμενα θα είναι πάντως πολύ ασθενή και μόνο πάνω από τα 900–1.000 μέτρα υπάρχει πιθανότητα να ασπρίσουν πρόσκαιρα ορισμένες επιφάνειες.

Για την Πεντέλη, τον Υμηττό και τα βόρεια προάστια του λεκανοπεδίου δεν διαφαίνονται προς το παρόν ανάλογες ενδείξεις.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Στον νομό Κορινθίας, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες και εκ νέου κατά διαστήματα τη Δευτέρα, χιόνια στη Ζήρεια και στα ορεινά των Δήμων Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου, τοπικά από τα 700–900 μέτρα, με 15–35 εκατοστά πάνω από τα 1.200 μέτρα.

Στον νομό Αχαΐας, μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, χιονοπτώσεις στον Χελμό, στον Ερύμανθο και στα ορεινά της Αιγιάλειας, κυρίως από τα 1.100–1.150 μέτρα, με 3–12 εκατοστά στα 1.250–1.700 μέτρα. Πρόσκαιρη χιονόπτωση δεν αποκλείεται και μέσα στα Καλάβρυτα ή στα γύρω χαμηλότερα τμήματα.

Στον νομό Ηλείας, μέχρι το βράδυ, πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων στα ορεινά της ανατολικής πλευράς του νομού, γύρω στα 1.100 μέτρα.

Στον νομό Αρκαδίας, από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, χιονοπτώσεις στο Μαίναλο και στα ορεινά της Τρίπολης από τα 1.000–1.150 μέτρα, με πιθανότητα να εμφανιστούν πρόσκαιρα νιφάδες και γύρω στα 800 μέτρα.

Στον Πάρνωνα (νομοί Αρκαδίας και Λακωνίας), αναμένονται τοπικά έντονες χιονοπτώσεις από το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, με νέα φαινόμενα κατά διαστήματα και τη Δευτέρα. Στη νότια Κυνουρία, στα 1.500–1.700 μέτρα, δεν αποκλείονται χιονοστρώσεις 40–60 εκατοστών.

Στον νομό Αργολίδας, από το απόγευμα μέχρι τι

μεταμεσονύκτιες ώρες, χιονοπτώσεις στα ορεινά από τα 1.150 μέτρα, με 10–20 εκατοστά γύρω στα 1.400 μέτρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις δεν αποκλείονται τοπικά ακόμη και στα 700–800 μέτρα.

Στους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, στον Ταΰγετο, από το βράδυ της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, χιονοπτώσεις από τα 950–1.200 μέτρα, με 5–25 εκατοστά κατά τόπους πάνω από τα 1.300 μέτρα.

ΚΡΗΤΗ

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας και κατά διαστήματα μέχρι αργά το βράδυ, χιονοπτώσεις στα Λευκά Όρη από τα 1.600 μέτρα, με 5–12 εκατοστά γύρω στα 2.000 μέτρα.

Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, λιγότερα χιόνια στον Ψηλορείτη και στη Δίκτη, κυρίως πάνω από τα 1.600–1.800 μέτρα.

Όπως πάντα, καλό είναι να παρακολουθείτε τις νεότερες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού και να λαμβάνετε υπόψη τις τυχόν συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Να είστε όλοι καλά!

Με εκτίμηση, Για να μη χάνετε τον.. καιρό σας

Σάκης Αρναούτογλου