Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ενημέρωσε για την πρόσφατη επέμβαση που έκανε στο Λονδίνο για την αποκατάσταση της εμφάνισής της μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι

Το συνθετικό αυτί που απέκτησε μετά την πρόσφατη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο Λονδίνο έδειξε για πρώτη φορά η Ιωάννα Παλιοσπύρου, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πολυετή προσπάθειά της να αποκαταστήσει τις σοβαρές συνέπειες της επίθεσης με βιτριόλι που δέχθηκε τον Μάιο του 2020.

Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου της χειρουργικής διαδικασίας και μιλώντας ανοιχτά για την πορεία της ανάρρωσής της, τους πόνους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, αλλά και την επόμενη επέμβαση που έχει προγραμματιστεί.

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Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση με βιτριόλι το αυτί της είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Η πρόσφατη επέμβαση στο Λονδίνο αποτέλεσε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια αποκατάστασης, με την ίδια να δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης.

Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ την αλλαγή στην εμφάνισή της, εξηγώντας στους διαδικτυακούς της φίλους τι ακριβώς έγινε στο χειρουργείο. «Άλλοι πάνε και βάζουνε χείλη, άλλοι στήθος, ποπό, ζυγωματικά, εγώ έβαλα ένα αυτάκι, το οποίο μου έλειπε. Το πρώτο στάδιο, που ήταν το πιο δύσκολο, πήγε ανέλπιστα καλά, είμαι τρομερά ικανοποιημένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, εξακολουθεί να αισθάνεται κάποιους πόνους στα πλευρά, από όπου ο γιατρός πήρε μόσχευμα για την επέμβαση. Για την καλύτερη αποκατάστασή της, μάλιστα, προσπαθεί να περπατά καθημερινά.

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«Πονάω ακόμα λίγο στα πλευρά, απ’ όπου μου πήρε μόσχευμα ο γιατρός. Περπατάω για να ανοίγουν οι πνεύμονες και αυτό βοηθάει πολύ στην επούλωση στα πλευρά και στην αναπνοή», εξήγησε.

Το δεύτερο χειρουργείο και η νέα αλλαγή στα μαλλιά της

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε δεύτερο χειρουργείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του αυτιού της.

Όπως εξήγησε, αυτή τη φορά ο γιατρός θα χρειαστεί να πάρει δέρμα από το κεφάλι της, καθώς το συγκεκριμένο μόσχευμα θεωρείται καταλληλότερο τόσο ποιοτικά όσο και ως προς το χρώμα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα χάσει ξανά ένα μέρος των μαλλιών της, για τρίτη φορά, κάτι που αντιμετώπισε και πάλι με χιούμορ.

«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, χρειάζεται και δεύτερο χειρουργείο, πρέπει να μου πάρει δέρμα από το κεφάλι, διότι ποιοτικά και σαν χρώμα ταιριάζει καλύτερα απ’ όλο το υπόλοιπο σώμα. Θα ξαναχάσω μέρος των μαλλιών μου για τρίτη φορά», είπε.

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Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να κάνει και μια χιουμοριστική έκκληση στους ακολούθους της, ζητώντας ουσιαστικά να επανέλθει στη μόδα το καρέ, καθώς θα χρειαστεί αρκετούς μήνες μέχρι να μακρύνουν ξανά τα μαλλιά της μετά το επόμενο χειρουργείο.

«Το τελευταίο άτομο που είδα ξυρισμένο στο πλάι του κεφαλιού είναι η Άννα Βίσση. Μπορούμε μέχρι του χρόνου περίπου, που θα γίνει αυτό το χειρουργείο, να επαναφέρουμε στη μόδα το καρέ μαλλί; Γιατί θα χρειαστώ αρκετούς μήνες για να ξαναμακρύνει το μαλλάκι μου», σχολίασε.