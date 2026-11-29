Η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι προσέφεραν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο «Έμιρεϊτς», με τέσσερα γκολ και αρκετές συγκινήσεις, αλλά καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Οι «κανονιέρηδες» ισοφάρισαν σε 2-2 στο 83ο λεπτό, σε μία φάση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν και για πέναλτι στην τελευταία φάση.

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Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διατήρησε την πρώτη θέση της Premier League με 29 βαθμούς, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 23, χωρίς να καταφέρει να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

Παράλληλα, οι «πολίτες» συμπλήρωσαν πέντε διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη.

Σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία στην αναμέτρηση, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκίνησε βασικός και συμμετείχε καθοριστικά στη δημιουργία του πρώτου γκολ της Άρσεναλ, πριν αντικατασταθεί στο 58ο λεπτό.

Το ματς

Η Άρσεναλ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, ωστόσο η Σίτι ήταν εκείνη που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στο 34ο λεπτό, ο Γκβάρντιολ δημιούργησε την ευκαιρία και ο Έρλινγκ Χάλαντ με εύστοχο τελείωμα νίκησε τον Ράγια, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε έξι λεπτά αργότερα, με τον Τζόλη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Ο Έλληνας εξτρέμ υποδέχθηκε την μπάλα από τον Έντεγκααρντ και έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά, με αποδέκτη τον Μερίνο στο δεύτερο δοκάρι. Εκείνος έδωσε με κεφαλιά στον Χάβερτς, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1 με νέα κεφαλιά.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ξανά το προβάδισμα στο 48′. Ο Μπουαντί δημιούργησε τη φάση για τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος εκτέλεσε τον Ράγια και έκανε το 1-2.

Ο Αρτέτα προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του με τριπλή αλλαγή στο 58′, με τον Τζόλη να είναι ανάμεσα στους παίκτες που αποχώρησαν. Η Άρσεναλ ανέβασε την πίεσή της και ο Γιόκερες άγγιξε δύο φορές την ισοφάριση, με σημαντικότερη στιγμή την κεφαλιά του στο 63′, που σταμάτησε στο δοκάρι.

Η ισοφάριση του Τίμπερ και οι διαμαρτυρίες της Σίτι

Η επιμονή της Άρσεναλ απέδωσε στο 83ο λεπτό, όμως το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-2 συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες.

Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Έζε, ο Ντοναρούμα δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα και ο Τίμπερ την έστειλε στα δίχτυα από κοντινή απόσταση.

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Οι παίκτες της Σίτι διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ του Γκάμπριελ πάνω στον Ιταλό τερματοφύλακα, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο χεριού του Τίμπερ. Ακολούθησε παρατεταμένος έλεγχος από το VAR, με το γκολ να μετρά κανονικά.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη συγκεκριμένη φάση. Στην τελευταία στιγμή της αναμέτρησης υπήρξε νέος έλεγχος από το VAR για πιθανό πέναλτι υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς να καταλογιστεί παράβαση. Οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν εκ νέου τη δυσαρέσκειά τους, με το 2-2 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (46′ Ινκαπιέ), Γκιμαράες, Μερίνο (58′ Λιούις-Σκέλι), Μαντουέκε (80′ Ντάουμαν), Έντεγκααρντ, Τζόλης (58′ αντικαταστάθηκε), Χάβερτς. Στο 58′ πέρασαν επίσης στον αγωνιστικό χώρο οι Έζε και Γιόκερες.

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοφ, Γκέχι, Γκβάρντιολ, Μπουαντί, Άντερσον, Εντιαγέ (77′ Κόβατσιτς), Έντσο Φερνάντες (67′), Ντοκού (67′), Χάλαντ. Στο 67′ πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο οι Φόντεν και Ο’Ράιλι.