Οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν την Κυριακή (29/11) ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για τους 16 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα

Τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή και άλλοι δεκατρείς ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είναι ο ποινικός απολογισμός της πολύωρης ανακριτικής διαδικασίας για την μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου, μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, η οποία φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας κατά της διαφθοράς και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενες η φερόμενη ως επικεφαλής της μίας εγκληματικής ομάδας, η «Μαρκέλλα», καθώς και η μητέρα της και ο επικεφαλής της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, ο «Γιώργος».

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Στους 16 κατηγορουμένους περιλαμβάνονται συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα των δύο βασικών κατηγορουμένων, αλλά και εργαζόμενοι στις εταιρείες και τα λογιστικά γραφεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από τους τελευταίους φέρονται να υποστήριξαν κατά τις απολογίες τους, ότι εκτελούσαν τις εντολές των εργοδοτών τους, χωρίς να γνωρίζουν την εγκληματική δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις Αρχές, κρυβόταν πίσω από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κατά την κατηγορία η φερόμενη εγκληματική δράση της πρώτης ομάδας τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2019, με επικεφαλής τη «Μαρκέλλα», ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2020, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκαν οι εμπλεκόμενοι περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα που κατά περίπτωση, είναι διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

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Η «Μαρκέλλα» και η μητέρα της μέσω του συνηγόρου τους, γνωστοποίησαν ότι εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων της από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, αρνείται τις κατηγορίες και επικαλείται τη νόμιμη επιχειρηματική της δραστηριότητα και το γεγονός ότι έχει καταβάλει φόρους στο Δημόσιο ύψους 2.800.000 ευρώ.

Από την πλευρά της, εργαζόμενη σε εταιρεία της «Μαρκέλλας» υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας, τονίζοντας ότι περιοριζόταν στην εκτέλεση των εργασιακών της καθηκόντων.