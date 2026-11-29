Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η Τεχεράνη φέρεται να αξιοποίησε το δίκτυο Starlink της SpaceX σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων

H SpaceX διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τη Washington Post, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν φέρεται να χρησιμοποίησε το δορυφορικό δίκτυο Starlink σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, μετά από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η εταιρεία δήλωσε με σαφήνεια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X: «Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν διαθέτουμε καμία ένδειξη, ούτε από εσωτερικές πηγές ούτε από το Πεντάγωνο, ότι το Starlink χρησιμοποιήθηκε από ιρανικές δυνάμεις. Διότι αυτό δεν συνέβη ποτέ».

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Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η Τεχεράνη φέρεται να αξιοποίησε το δίκτυο Starlink της SpaceX σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, μετά το ξέσπασμα πολεμικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν έλαβε ενημέρωση για δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink, τις οποίες η ομάδα του συνέδεσε με τις επιχειρήσεις του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων.