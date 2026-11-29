Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έγινε κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος

Αποκαταστάθηκε στις 20:49 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, έπειτα από τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Άργος».

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έγινε κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών. Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Προαστιακού επηρεάστηκαν από καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις.

Πλέον, μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και η επαναφορά των δρομολογίων.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την παρακολούθηση της κατάστασης και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του Προαστιακού.