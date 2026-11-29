Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος βρήκε δύο φορές δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες και παρέμειναν σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

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Ο Πορτογάλος επιθετικός έδωσε τη λύση για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αξιοποιώντας τις δημιουργίες των Σάλιακα και Φορτούνη.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει την επιβάρυνση από την αναμέτρηση με τη Μίλαν, με τις αλλαγές προσώπων στην ενδεκάδα να αποδεικνύονται σημαντικές για το «διπλό».

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης είχε ορισμένες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά μετά την ανάπαυλα, γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα του.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Άρης ξεκίνησε πιο δραστήρια και απείλησε στο 14ο λεπτό, όταν ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά από κοντινή απόσταση, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει. Ο Ολυμπιακός ανέβασε στη συνέχεια την απόδοσή του και έφτασε κοντά στο γκολ στο 18′.

Ο Τικνιζάν σέντραρε από αριστερά, ο Μάριους βρήκε την μπάλα με το γόνατο, όμως ο Βέλιος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση.

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Στη συνέχεια, ο Φορτούνης πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σούταλο παρενέβη πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ζότα Σίλβα απείλησε με κεφαλιά έπειτα από νέα σέντρα του Τικνιζάν, χωρίς να βρει στόχο.

Στο 31′ ο Ρόκα επιχείρησε σουτ από διαγώνια θέση, στέλνοντας την μπάλα μακριά από την εστία, ενώ στο 40′ ο Φορτούνης βρήκε τον Μάριους με εξαιρετική σέντρα. Η κεφαλιά του τελευταίου, ωστόσο, δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Άρη στο πρώτο μέρος ήρθε στο 42′. Ο Γένσεν έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Γιαννιώτα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα, αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με χαμηλότερο ρυθμό, καθώς οι συνεχείς διακοπές δεν επέτρεπαν στις δύο ομάδες να βρουν αγωνιστική συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός, όμως, ήταν εκείνος που αξιοποίησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία του μετά την ανάπαυλα.

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Στο 64′, οι «ερυθρόλευκοι» ξεδίπλωσαν μια εξαιρετική επιθετική συνεργασία. Ο Φορτούνης άλλαξε την πλευρά του παιχνιδιού προς τον Σάλιακα, ο οποίος προχώρησε σε χαμηλό γύρισμα μέσα στην περιοχή.

Ο Ζότα Σίλβα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, με τον Βέλιο να αγγίζει την μπάλα, αλλά να μην καταφέρνει να αποτρέψει το 0-1.

Επτά λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στην αντεπίθεση, με τον Γκονσάλες να εκτελεί από πλάγια θέση και τον Βέλιο να αποκρούει.

Η δεύτερη μεγάλη στιγμή των φιλοξενούμενων έφερε και το δεύτερο γκολ. Στο 78′, ο Φορτούνης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, διασπώντας την αμυντική γραμμή του Άρη και βγάζοντας τον Ζότα Σίλβα απέναντι από τον Βέλιο.

Ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση με ψηλοκρεμαστό σουτ και διαμόρφωσε το 0-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

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Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Στο 89′ ο Μαρτίνς έχασε την ευκαιρία να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ, ενώ στο 92′ ο Σα σημάδεψε το δοκάρι.

Το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Πειραιώτες να παίρνουν ένα σημαντικό τρίποντο στη Θεσσαλονίκη.

Γκολ: Ζότα Σίλβα (64’, 78’)

Κίτρινες κάρτες: Πιρόλα (34’), Καντεβέρε (51’), Τικνιζάν (54’), Κουαμέ (79′)

Κόκκινες κάρτες: –

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Άρης: Βέλιο, Φαντιγκά (Χαρούπας 81′), Ρίτσαρντς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα (Γκνινγκ 81′), Γιένσεν, Καντεβέρε (Μορόν 81′), Κουαμέ, Γκαρέ (Μιρ 81΄), Γιαννιώτας (Μπρούμα 61’).

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζάν (Μπρούνο 57’), Φρόιλερ, Σιπιόνι, Σίλβα (Σα 80′), Φορτούνης, Ρόκα (Μαρτίνς 80′), Μάριους (Γκονσάλες 46’).