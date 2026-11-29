Ο 69χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου σύμφωνα με πληροφορίες από την αξονική στην οποία υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι

Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας διακομίστηκε το απόγευμα της Κυριακής (29/11) ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε από τον τρίτο όροφο κτιρίου στο Αλιβέρι.

Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, από την αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Ο 69χρονος, με καταγωγή από το Αλιβέρι, θα παραμείνει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο.