Η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ισπανίας, γνωρίζοντας την ήττα με 83-74 στην Κομποστέλα.

Παρά την ανταγωνιστική της παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, η γαλανόλευκη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων μετά την ανάπαυλα και έμεινε μαθηματικά εκτός World Cup 2027 στο Κατάρ.

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Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την απουσία της Ελλάδας από Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που δεν είχε συμμετάσχει στη διοργάνωση ήταν το 2002 στην Ιντιανάπολη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Εθνική ταξίδεψε στην Ισπανία με σημαντικές απουσίες και, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε στο πρώτο μέρος, δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια εικόνα στη συνέχεια.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν λύσεις από αρκετούς παίκτες και με πρωταγωνιστές τους Μπριθουέλα (13 πόντοι), Αλόνσο (14 πόντοι με τέσσερα τρίποντα) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα) έφτασαν στην επικράτηση.

Από ελληνικής πλευράς, ο Βασίλης Τολιόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 21 πόντους και 9/15 σουτ, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πρόσθεσε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

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Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, με τον Παπανικολάου να δίνει τις πρώτες λύσεις και να διαμορφώνει το 3-6 στο δεύτερο λεπτό.

Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς, όμως τα τρίποντα του Τολιόπουλου έφεραν ξανά την ισορροπία.

Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 22-22, έπειτα από κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική διατήρησε την καλή της εικόνα και στη δεύτερη περίοδο. Με τον Παπανικολάου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τους Ντόρσεϊ και Τολιόπουλο να προσφέρουν επιθετικές λύσεις, οι διεθνείς προηγήθηκαν με 26-31 στο 13′.

Η Ισπανία αντέδρασε, με τους Οριόλα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να συμβάλλουν στην επιστροφή της, ενώ στο 18′ πέρασε μπροστά με 39-36.

Η Ελλάδα, πάντως, παρέμεινε κοντά και πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 41-40, χάρη σε καλάθι του Χατζηδάκη.

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Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Η Ισπανία ανέβασε την έντασή της, βρήκε λύσεις από τους Ερνανγκόμεθ και Καρντένας και ξέφυγε με 47-40 στο 22′.

Στη συνέχεια, ο Μπριθουέλα έδωσε διψήφια διαφορά στους γηπεδούχους, οι οποίοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και έφτασαν στο 59-44 στο 26′.

Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει με τον Παπανικολάου, τον Πλώτα και τον Τολιόπουλο, όμως η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 66-53.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Τολιόπουλος συνέχισε να αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή της ελληνικής ομάδας, μειώνοντας στο 72-59.

Ο Καραγιαννίδης προσπάθησε επίσης να δώσει λύσεις, αλλά ο Αλόνσο απάντησε για την Ισπανία, ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 77-61 στο 36′. Η Ελλάδα μείωσε με τον Περσίδη σε 77-65, χωρίς όμως να καταφέρει να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74.