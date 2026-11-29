Ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά την πτώση της δικτατορίας του Φράνκο.

Η ισπανική συντηρητική αντιπολίτευση του Λαϊκού Κόμματος (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox φαίνεται να εξασφαλίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις κρίσιμες πρόωρες εκλογές της Κυριακής, όπως προκύπτει από το exit poll που δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις έκλεισαν οι κάλπες στην ηπειρωτική Ισπανία, προκαλώντας ήδη πολιτικές αναταράξεις.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας Sigma Dos για λογαριασμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTVE, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 19.500 συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 13 έως 28 Νοεμβρίου, δείχνει ξεκάθαρη υπεροχή της δεξιάς συμμαχίας.

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Πιο συγκεκριμένα, το Λαϊκό Κόμμα (PP) αναμένεται να κερδίσει από 131 έως 136 έδρες, ενώ το Vox εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει μεταξύ 44 και 48 εδρών.

Ο συνδυασμός των δυνάμεών τους μεταφράζεται σε ένα εύρος από 175 έως 184 έδρες με το όριο για την εξασφάλιση της απόλυτης πλειοψηφίας στην Κάτω Βουλή των 350 εδρών να ανέρχεται στις 176 έδρες.

Εφ’ όσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, οι δύο δυνάμεις θα είναι σε θέση να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας, οδηγώντας τη χώρα σε μια σημαντική πολιτική στροφή.

Σε δύσκολη θέση Σάντσεθ και Αριστερά

Στον αντίποδα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του απερχόμενου πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ φαίνεται να υφίσταται σημαντική πίεση, καθώς το exit poll του δίνει από 119 έως 124 έδρες.

Παράλληλα, η συμμαχία της ριζοσπαστικής αριστεράς, το Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio), περιορίζεται σε χαμηλά επίπεδα, εξασφαλίζοντας μόλις 10 με 11 έδρες. Τα νούμερα αυτά περιορίζουν δραματικά τις δυνατότητες του Σάντσεθ να συγκροτήσει έναν εναλλακτικό κυβερνητικό συνασπισμό της Αριστεράς και να παραμείνει στην εξουσία.

Αγωνία για τα επίσημα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων έχει ήδη ξεκινήσει και η ροή των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων αναμένεται να αρχίσει μετά τις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας).

Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά κλείνουν μία ώρα αργότερα σε σχέση με την ηπειρωτική Ισπανία. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στα επίσημα στοιχεία, τα οποία θα κρίνουν αν η Ισπανία θα αλλάξει οριστικά σελίδα.