Ο Ίσακ Μπιέρκεμπο άνοιξε την πόρτα στον Παναθηναϊκό, με τον 23χρονο Σουηδό εξτρέμ να τοποθετείται δημόσια για το ενδιαφέρον των «πράσινων», λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Σουηδίας με τη Σίριους.

Η ομάδα του επικράτησε με 1-0 της Γκέτεμποργκ και πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της, με τον Μπιέρκεμπο να αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής φετινής πορείας της.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο περιθώριο των πανηγυρισμών, ο μεσοεπιθετικός της Σίριους κλήθηκε να σχολιάσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και την προοπτική μετακόμισής του στην Αθήνα.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Έχει και πολύ ήλιο η Αθήνα.

Είναι πραγματικά ένα μεγάλο club στην Ελλάδα. Θα δούμε. Ό,τι και αν συμβεί τελικά, θα είμαι ευτυχισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σουηδός, ο οποίος όχι μόνο δεν διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια, αλλά εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική του Τριφυλλιού.

Ο Μπιέρκεμπο αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης και προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας καταγράψει 15 γκολ και επτά ασίστ σε 30 συμμετοχές στο σουηδικό πρωτάθλημα.

Δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει στα 6,5 εκ. ευρώ.