Οσο αυτοί άλλαζαν σαν τα πουκάμισα, εκείνος παρέμενε, αταλάντευτα, στον θώκο του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει, μέχρι σήμερα, συναναστραφεί έξι βρετανούς πρωθυπουργούς: από την «μπρεξιτοκαμένη» Τερίζα Μέι, τον «κλόουν» Μπόρις Τζόνσον και την πρωθυπουργό των… 49 ημερών Λιζ Τρας, έως τον Ρίσι Σούνακ (περισσότερο γνωστός ως ο ηγέτης που έκλεισε την πόρτα στον έλληνα ομόλογό του, παρά για οποιοδήποτε άλλο έργο του), τον «άχρωμο» Κιρ Στάρμερ και τον λαοφιλή (προσώρας, τουλάχιστον…) Αντι Μπέρναμ.

Ο τελευταίος – όπως αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» τον περασμένο Ιούλιο –, υπήρξε, από το 2001, διαπρύσιος κήρυκας της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στον γενέθλιο τόπο τους – μέχρι που πέρασε το κατώφλι του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και «ξέχασε» τις αλλοτινές παθιασμένες διακηρύξεις του.

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«Απογοητευτική» στάση

Ο Μητσοτάκης έχει δηλώσει κατ’ επανάληψιν ότι σκοπεύει να του θέσει το θέμα και, μάλιστα, «με πολύ κατηγορηματικό τρόπο». Οι περισσότεροι παρατηρητές εκτιμούσαν ότι η ώρα της αλήθειας θα ερχόταν την προσεχή εβδομάδα, κατά το καθιερωμένο ταξίδι του στο Λονδίνο. Από το 2019 που μετοίκησε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη βρετανική πρωτεύουσα κάθε χρόνο, ανελλιπώς, στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου (με την εξαίρεση του «πανδημικού» έτους 2020). Από το 2022, μάλιστα, είναι κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Κανάρι Γουόρφ.

Ο Μητσοτάκης, όμως, δεν πρόκειται να δει τον Μπέρναμ για… τσάι, scones και συμπάθεια στην Ντάουνινγκ Στριτ. Πολύ απλά, διότι, για πρώτη φορά στην πρωθυπουργία του, αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στην απόφασή του συνέτεινε η «απογοητευτική» – κατά την ελληνική πλευρά – στάση του βρετανού ομολόγου του. Ελληνική πηγή ανέφερε ότι από τον περασμένο Ιούλιο που ο Μπέρναμ ανήλθε στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Μητσοτάκης επιχείρησε αρκετές φορές να κλείσει ραντεβού μαζί του – είτε στο Λονδίνο, είτε για ένα σύντομο, διμερές τετ α τετ σε κάποια διεθνή σύνοδο –, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν συνομιλήσει κατ’ ιδίαν, αν εξαιρέσει κανείς έναν – δύο φευγαλέους χαιρετισμούς σε διεθνή φόρα, όπως στην πρόσφατη 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

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Αποκηρύξεις και Brexit

Τον περασμένο Μάιο, «ΤΑ ΝΕΑ» αποκάλυψαν ότι οι διαπραγματεύσεις του Μητσοτάκη με τον Τζορτζ Οσμπορν έχουν «βαλτώσει» ήδη από το φθινόπωρο του 2025, καθότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου επέμενε να μας δανείσει μόνο το… 20% των Γλυπτών. Η Αθήνα εναπόθεσε τις ελπίδες της στον Μπέρναμ, ο οποίος, σε αντίθεση με τους προκατόχους του, υποστήριζε ενθέρμως τον επαναπατρισμό των θησαυρών του Φειδία. Ο τελευταίος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος που είχε υιοθετήσει το ελληνικό αίτημα ήταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Αντίστοιχη στάση είχαν τηρήσει, τη δεκαετία του 1980, ο Μάικλ Φουτ και ο Νιλ Κίνοκ.

Η διαφορά τους με τον σημερινό αρχηγό των Εργατικών είναι ότι εκείνοι δεν έγιναν ποτέ πρωθυπουργοί. Ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως σοσιαλιστής Μπέρναμ, αντιθέτως, τα κατάφερε, αλλά γρήγορα αποκήρυξε πολλές από τις προοδευτικές του ιδέες. Αξιωματούχος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε στα «ΝΕΑ» ότι «δεν σκοπεύουμε να τροποποιήσουμε τη νομοθεσία ή να καταθέσουμε νέο νομοσχέδιο για τα Γλυπτά». Οταν στο Μέγαρο Μαξίμου κατέστη σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο ουσιαστικού διαλόγου, ο Μητσοτάκης αποφάσισε να σκληρύνει τη ρητορική του – έχοντας, αναμφιβόλως, το βλέμμα και στις εκλογές της προσεχούς άνοιξης: στις 24 Σεπτεμβρίου, κάλεσε τον Μπέρναμ «να βρει το θάρρος» να επιστρέψει τα Γλυπτά.

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Στις 3 Οκτωβρίου, διεμήνυσε στο Λονδίνο ότι «ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής», υπογραμμίζοντας ότι «όταν αποσπάς τα Γλυπτά από το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε, αλλοιώνεις βάναυσα την ιστορική αλήθεια». Τρεις ημέρες αργότερα, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να αλλάξει τον Νόμο περί Βρετανικού Μουσείου του 1963 και προανήγγειλε ότι σκοπεύει να καταστήσει το θέμα «μέρος της συζήτησης» για το Brexit, υπονοώντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμη και να ασκήσει βέτο σε μια ενδεχόμενη (επαν)ενταξιακή πορεία της Βρετανίας στην ΕΕ, εάν το Λονδίνο δεν επιστρέψει τα Γλυπτά.