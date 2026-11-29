Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών να αποκαλύπτουν βαθύτερες συγκρούσεις για τις προτεραιότητες, τη χρηματοδότηση και την ίδια τη στρατηγική κατεύθυνση της Ένωσης. Η αποχώρηση επτά χωρών από τις συνομιλίες κατά το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, η αδυναμία προσέγγισης των δύο αντίπαλων στρατοπέδων και η πίεση του εκλογικού ημερολογίου του 2027 μετατρέπουν την επόμενη σύνοδο του Δεκεμβρίου σε μια κρίσιμη δοκιμασία για την ευρωπαϊκή συνοχή.

Το θέαμα στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034 ήταν αποκαλυπτικό του βάθους του χάσματος που χωρίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Συμφωνία δεν αναμενόταν, ωστόσο η έκταση της αντιπαράθεσης αιφνιδίασε ακόμη και τους πιο έμπειρους διπλωμάτες. Επτά χώρες που επιδιώκουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβουλεύσεων που επιχείρησε να διοργανώσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αποχωρώντας από τις συζητήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η προγραμματισμένη δεύτερη ημέρα των εργασιών εγκαταλείφθηκε.

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Τα κωλύματα των «φειδωλών»

Πίσω από τη σύγκρουση για το ύψος του προϋπολογισμού βρίσκεται μια ουσιαστικότερη διαφωνία για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι περιορισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι και ποιες ανάγκες θα καθορίσουν την επόμενη επταετία. Από τη μία πλευρά βρίσκονται χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που επιδιώκουν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και την προστασία των παραδοσιακών πολιτικών της Ενωσης, κυρίως της γεωργίας και της συνοχής, οι οποίες απορροφούν ήδη περίπου τα δύο τρίτα των κοινοτικών δαπανών. Από την άλλη, η Γερμανία και οι υπόλοιποι «φειδωλοί» ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία, περισσότερες περικοπές και ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς την άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τον έλεγχο των συνόρων.

Στο στρατόπεδο των τελευταίων, εκτός από τη Γερμανία, βρίσκονται η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, ενώ στο μέτωπο υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού συσπειρώνονται 17 χώρες. Η προσπάθεια του Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές μέσω μικρότερων ομάδων διαπραγμάτευσης απέτυχε, καθώς οι «φειδωλοί» θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπούσε στη διάσπασή τους. Διπλωμάτης χώρας της ομάδας κατηγόρησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι επιχείρησε να τους δελεάσει ξεχωριστά, προσφέροντας στον καθένα ένα διαφορετικό αντάλλαγμα.

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Το εκλογικό ημερολόγιο

Η διαφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα λόγω του εκλογικού ημερολογίου. Η πιθανότητα ανάληψης της γαλλικής προεδρίας από την ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν στις εκλογές του Απριλίου του 2027 δημιουργεί την αίσθηση ότι το περιθώριο για συμφωνία στενεύει επικίνδυνα. Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μετά τις 31 Δεκεμβρίου δεν θα είναι εφικτή, καθώς η Γαλλία δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί με την ίδια νομιμοποίηση όσο πλησιάζουν οι εκλογές και χαρακτήρισε «στρατηγικό λάθος» τις περικοπές που προωθούνται.

Η Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, απέρριψε την ιδέα μιας συμφωνίας με βάση ασφυκτικές προθεσμίες, διαμηνύοντας ότι δεν δεσμεύεται από ημερομηνίες αλλά από τους όρους που θεωρεί δίκαιους για την Ιταλία.

Στο μεταξύ, η πρόταση του Κόστα, που περιόρισε το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από περίπου 2 τρισ. ευρώ σε 1,58 τρισ. ευρώ, δεν ικανοποίησε τους «φειδωλούς», ενώ θεωρήθηκε ήδη υπερβολικά περιοριστική από όσους ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φέρεται να προετοιμάζει νέα πρόταση, με πρόσθετες περικοπές, τις επόμενες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για συμβιβασμό.

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Ψηφιακός φόρος

Η δυσκολία δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην κατανομή των δαπανών. Η πρόταση επαναφοράς του ψηφιακού φόρου, που θα επιβαρύνει τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, προκαλεί ήδη αντιδράσεις – Ιρλανδία και Λουξεμβούργο προειδοποιούν για επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ο Φρίντριχ Μερτς επιχειρεί να συνδέσει την έγκριση του προϋπολογισμού με τη νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας, απαιτώντας ομόφωνη στήριξη και από τα 27 κράτη – μέλη. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Βουλγαρία εμφανίζονται απρόθυμες να εγκρίνουν πρόσθετη βοήθεια προς το Κίεβο, δημιουργώντας ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής, που αρχίζει στις 17 Δεκεμβρίου, αποτελεί πλέον την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, με το διακύβευμα να υπερβαίνει την έγκριση ενός δημοσιονομικού σχεδίου που αντιστοιχεί μόλις στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ενωσης.