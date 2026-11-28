Από την πληθυντική Αριστερά της Γαλλίας έως τις σημερινές αντιπαραθέσεις, το ζητούμενο για την Κεντροαριστερά παραμένει η σύνθεση των διαφορετικών τάσεων και η διαμόρφωση κοινού πολιτικού σχεδίου

Αν το θέαμα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα εξηγεί την παθολογική πια αδυναμία της να ανασυγκροτηθεί ως ισχυρός αντίπαλος πόλος της κυβερνώσας Κεντροδεξιάς, γεγονός παραμένει ότι ο κλιμακούμενος ανταγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν αποτελεί ασυνήθιστο πολιτικό φαινόμενο. Αποτελεί αντιθέτως συνέχεια της ευρωπαϊκής ιστορίας των επαναλαμβανόμενων εμφυλίων πολέμων μεταξύ διαφορετικών τάσεων, αιρέσεων και σχολών σκέψης που συνήθως κατηγορούσαν οι μεν τις δε επί προδοσία των κατά τα άλλα κοινών αρχών και οραμάτων.

Κάπως έτσι ανέκυψε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η αντίθεση μεταξύ ορθόδοξων σοσιαλδημοκρατών ρεφορμιστών και των ανορθόδοξων διεθνιστών επαναστατών που σε πείσμα της μαρξικής θεωρίας περί της εξέλιξης του καπιταλισμού πραγματοποίησαν την προλεταριακή επανάσταση σε μια εξόχως αγροτική χώρα του ανατολικού δεσποτισμού όπως ήταν η τσαρική Ρωσία, η μετέπειτα πατρίδα του υπαρκτού σοσιαλισμού.

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Από εκεί φαίνεται να ξεκίνησαν όλα με μοναδικές περιόδους κατά τις οποίες οι προοδευτικές δυνάμεις σημείωσαν εκλογικές επιτυχίες να είναι αυτές κατά τις οποίες συνασπίστηκαν μετατρέποντας τις διαφορές τους σε δημιουργική δύναμη. Κορυφαία στιγμή αυτής της ιστορίας το περίφημο συνέδριο του Επινέ (1971) οπότε ο Φρανσουά Μιτεράν εξελέγη Πρώτος Γραμματέας του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Δέκα μόλις χρόνια αργότερα κατήγαγε τον εκλογικό θρίαμβο του 1981, απ’ όπου άρχισε η μακροπερίοδη ηγεμονία του που άλλαξε τον πολιτικό χάρτη της μεταγκωλικής Γαλλίας.

Δέκα χρόνια μετά, ο Λιονέλ Ζοσπέν θα τον διαδεχόταν για να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές του 1992 και να εγκαινιάσει δύο κομβικής σημασίας εποχές: την εποχή της συγκατοίκησης με την Κεντροδεξιά του Προέδρου Σιράκ και την εποχή της «πληθυντικής Αριστεράς» που παρήγαγε το γονιμότερο κυβερνητικό έργο των τελευταίων χρόνων.

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Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουν εκλείψει οι προσωπικότητες με το ηθικό εκτόπισμα ενός Ζοσπέν που να μπορούν να συνεννοηθούν και να φέρουν εις πέρας ανάλογα εγχειρήματα.

Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι μόνον η ιδεολογική φτώχεια που δεν επιτρέπει στις φθίνουσες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς να εμπνεύσουν την απαιτούμενη για τη διεύρυνση της επιρροής τους εμπιστοσύνη. Γιατί εκτός από τη δύναμη των πεποιθήσεων απαιτείται και η δύναμη των ενωτικών συμπεριφορών.

Αυτό ήταν και το συμπέρασμα των συντρόφων της πληθυντικής Αριστεράς που συναντήθηκαν τις προάλλες στο Παρίσι σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η κληρονομιά Ζοσπέν για τη διάνοιξη μιας διεξόδου από την κρίση που προκάλεσε η απώλεια της ικανότητας της Αριστεράς να μετατρέπει τις εσωτερικές διαιρέσεις της σε μέθοδο εμπλουτισμού του πολιτικού της κεφαλαίου.

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Η εποχή του βεβαίως ήταν εποχή κατά την οποία η Αριστερά ήταν ακόμα σε θέση να εγγυηθεί την τήρηση του κοινωνικού συμβολαίου εξασφαλίζοντας τη διαρκή άνοδο των μεσοστρωμάτων. Ηταν τότε που η κοινωνική πρόοδος πήγαινε χέρι χέρι με την οικονομική ανάπτυξη. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη όταν η διακυβέρνηση περιήλθε στους μακρονικούς ακροκεντρώους.

Από τότε, άλλωστε, χρονολογείται και η ραγδαία άνοδος της Ακροδεξιάς τις τάξεις της οποίας πύκνωναν οι αποκαρδιωμένοι ψηφοφόροι της παραδοσιακής Αριστεράς βλέποντας τον μεν Μελανσόν να τραβάει τον δρόμο της επιστροφής στις παρακαταθήκες του Μιτεράν, τους δε σοσιαλδημοκράτες αντιπάλους του να κηρύττουν με τον Ραφαέλ Γκλικσμάν ανένδοτο εναντίον των νεοκομμουνιστών της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Δεν ξέρω αν η ελληνική Κεντροαριστερά έχει κάτι να διδαχθεί από αυτή την εξέλιξη. Αν, ωστόσο, οι ηγεσίες της δεν ξαναπάρουν στα σοβαρά τις ιδέες και τις αξίες της, θα δυσκολευθούν πάρα πολύ να αναστρέψουν την τροχιά που την οδηγεί σε ιστορική αποδρομή.

Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος που στη Γαλλία ενώ οι δυνάμεις της Κεντροδεξιάς αποσυντίθενται, οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου φαίνεται να μην μπορούν αυτή τη φορά να φράξουν τον δρόμο στην επελαύνουσα Ακροδεξιά.

Ο Γιώργος Σεφερτζής είναι πολιτικός αναλυτής