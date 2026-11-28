Ο λέκτορας Δημόσιας Πολιτικής μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τη ρωσική απειλή, τις ευρωπαϊκές πολιτικές ισορροπίες και τα ενδεχόμενα τερματισμού του πολέμου

«Δεν θεωρώ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη, αυτή τη στιγμή, να εξαπολύσει σκόπιμα έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Σεργκέι Κονοπλιόφ, επισκέπτης λέκτορας Δημόσιας Πολιτικής, με ειδίκευση σε θέματα στρατιωτικής στρατηγικής, στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, πρώην διευθυντής του Προγράμματος Ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα του Χάρβαρντ και του Προγράμματος Ασφάλειας του Χάρβαρντ Ουκρανίας.

Αυτή την περίοδο διατελεί pro bono σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας, καθώς και του δημάρχου του Κιέβου. Τις στρατιωτικές γνώσεις του τις οφείλει σε μεγάλο βαθμό στη θητεία του ως ανώτερος αξιωματικός των σοβιετικών και μετέπειτα των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων (έως το 1994).

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Σε ποιον βαθμό αλλάζουν την πορεία του ρωσο-ουκρανικού πολέμου η πρόσφατη βύθιση της ρωσικής κορβέτας «Mercury» και το πλήγμα του επίσης ρωσικού φορτηγού πλοίου «MV Angara», ανοικτά της Βεγγάζης;

Είναι απίθανο να αλλάξουν άμεσα την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο, ωστόσο ενέχουν υψηλή στρατηγική σημασία. Η Ουκρανία απέδειξε ότι η Μόσχα δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την ασφάλεια της παρουσίας της, όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ευρύτερα στη Μεσόγειο. Δεν πρόκειται απλώς για την απώλεια ενός πολεμικού πλοίου. Το συμβάν πλήττει την επιδίωξη της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει τη Λιβύη ως στρατηγικό έρεισμα, στη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Ακόμη και λιμένες που ελέγχονται από φιλικά προσκείμενες Αρχές δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ασφαλείς. Το ευρύτερο μήνυμα είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο σε περιοχές που η Ρωσία θεωρούσε παλαιότερα ότι βρίσκονταν στο απυρόβλητο.

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Πώς μπορεί να αντιδράσει η Μόσχα;

Ασύμμετρα. Με εντατικοποίηση των επιθέσεων κατά των ουκρανικών ενεργειακών και λιμενικών υποδομών, άσκηση πίεσης στους εταίρους του Κιέβου, καθώς και διεύρυνση των διπλωματικών και επικοινωνιακών εκστρατειών.

Με βάση το διεθνές δίκαιο, στερούνται – ή όχι – νομιμότητας «χτυπήματα» σε ξένα χωρικά ύδατα;

Τα νομικά ζητήματα είναι σύνθετα. Πολεμικά πλοία και σκάφη που υποστηρίζουν άμεσα στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να θεωρηθούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις σε τρίτη χώρα εγείρουν αναπόφευκτα ζητήματα κυριαρχίας, ασφάλειας των αμάχων και θαλάσσιας ασφάλειας. Ο αμυντικός πόλεμος της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα δεν την απαλλάσσει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Πόσο πιθανή είναι η άμεση πολεμική αντιπαράθεση της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία;

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Δεν θεωρώ ότι η Ρωσία είναι έτοιμη, αυτή τη στιγμή, να εξαπολύσει σκόπιμα έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον του ΝΑΤΟ. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ίσως δεν είναι μια σχεδιασμένη ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, αλλά μια κλιμάκωση που θα πυροδοτηθεί από εσφαλμένο υπολογισμό, ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μια απερίσκεπτη αντίδραση. Ενα συμβάν που θα προκαλέσει απώλειες σε έδαφος του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εξελιχθεί ταχύτατα σε μείζονα κρίση. Μια αποσταθεροποίηση στη Μαύρη Θάλασσα ή στη Μεσόγειο θα έθιγε άμεσα τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Θα επηρεάσουν, όντως, το ουκρανικό μέτωπο ενδεχόμενες εκλογικές νίκες του Λαϊκού Κόμματος μαζί με το ακροδεξιό VOX, στην Ισπανία, και της Μαρίν Λε Πεν, στη Γαλλία;

Στην Ισπανία, ενώ το Λαϊκό Κόμμα παραμένει φιλοευρωπαϊκό και φιλονατοϊκό, το VOX εκφράζει εντονότερη κριτική στη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία. Ενίσχυση της θέσης του θα μπορούσε να περιπλέξει την επίτευξη ευρωπαϊκής συναίνεσης υπέρ του Κιέβου.

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Η περίπτωση της Γαλλίας;

Είναι πιο κρίσιμη. Ως πυρηνική δύναμη και βασικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή άμυνα, οποιαδήποτε μεταβολή στη στρατηγική της κατεύθυνση θα είχε επιπτώσεις που ξεπερνούν το πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής. Ο σκεπτικισμός της Λε Πεν απέναντι στη στήριξη προς την Ουκρανία θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις με το Βερολίνο, την ενοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και την ικανότητα της ΕΕ να μεριμνά για την ασφάλειά της. Δεν θα έφερνε πάντως την άμεση διακοπή της ευρωπαϊκής βοήθειας στο Κίεβο.

Επειτα από σχεδόν πέντε χρόνια συγκρούσεων, όλες οι διαπραγματεύσεις – όπως και η πρόσφατη στο Αμπου Ντάμπι – «ναυαγούν». Πότε και με ποιους όρους, εκτιμάτε, μπορεί να λήξει, τελικά, ο πόλεμος;

Φαντάζει απίθανο ένα γρήγορο και μόνιμο τέλος του. Το επικρατέστερο σενάριο για το άμεσο μέλλον είναι η συνέχιση του πολέμου φθοράς, μολονότι διακρίνω ακόμη δύο, λιγότερο πιθανά, σενάρια. Πρώτο, μια εκεχειρία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου. Θα μπορούσε να σταματήσει προσωρινά τις εχθροπραξίες, χωρίς να αποκλείσει ότι η Ρωσία θα ανασυγκροτούσε τις δυνάμεις της για νέα επίθεση. Δεύτερο, μια πολιτική ή οικονομική κρίση στη Ρωσία. Θα μετέβαλλε τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου. Θα ήταν, πάντως, ανεύθυνο να βασιστεί η στρατηγική της Ουκρανίας στην προσδοκία εσωτερικής κατάρρευσης της Ρωσίας.