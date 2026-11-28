Η ανατριχιαστική και αποκαλυπτική ιστορία του πώς η αντιπαράθεση της Ρωσίας με τη Δύση απέκτησε παγκόσμιες διαστάσεις ζωντανεύει μέσα από μια νέα μελέτη. Η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε μια ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη που δεν είχε γνωρίσει ο κόσμος από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία αναπροσανατόλισε ολόκληρο τον κρατικό της μηχανισμό προς έναν και μοναδικό στόχο – να αντέξει περισσότερο από τη Δύση.

Η αναλύτρια της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής Hanna Notte αποκαλύπτει στο βιβλίο της «We Shall Outlast Them» (2026) πώς η Ρωσία επανεφηύρε τον εαυτό της, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις, οικοδομώντας απρόσμενες συμμαχίες, κερδίζοντας την εύνοια του Παγκόσμιου Νότου και καλλιεργώντας τον φόβο στις δυτικές κοινωνίες. Ο Πούτιν είναι εκείνος που κινεί τα νήματα, αλλά δεν είναι ο μόνος παίκτης: προπαγανδιστές, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και αστάθμητες προσωπικότητες έχουν αναλάβει να υπηρετήσουν τους στόχους της Ρωσίας. Από καταφύγια αμάχων έως στρατιωτικές βάσεις, από προεδρικά μέγαρα έως τεταμένες συνοριακές περιοχές σε όλο σχεδόν τον κόσμο, η Notte καταγράφει τις άγνωστες ιστορίες εκείνων που διεξάγουν τις μάχες της Ρωσίας – αλλά και των απλών ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν πίσω από την ατζέντα του Πούτιν.

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Μέσα στο πνεύμα της σύγχρονης φοβίας και καχυποψίας απέναντι στη Ρωσία, η μελέτη της Notte εντοπίζει παντού σκοτεινούς στόχους του Κρεμλίνου χωρίς να σταθεί ούτε λεπτό στην πιθανότητα η ρωσική επιθετικότητα να στηρίζεται σε εύγλωττες φοβίες και ανησυχίες.

Συνδυάζοντας την ανάλυση με δημοσιογραφική έρευνα και επιτόπιο ρεπορτάζ από περισσότερες από δώδεκα χώρες, το «We Shall Outlast Them» παρουσιάζει μια ευρεία εικόνα της προσαρμογής της Ρωσίας στις συνθήκες του πολέμου και φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία έχει καταφέρει να διατηρεί μια διαρκή απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Στρατηγικός της στόχος, υποστηρίζει, είναι η εξασφάλιση ισότιμης θέσης, μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα, στο τραπέζι των σύγχρονων μεγάλων δυνάμεων.