Με συνολικό τζίρο που άγγιξε τα 2,4 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, οι φθινοπωρινές δημοπρασίες των οίκων Sotheby’s, Christie’s και Phillips επιβεβαίωσαν ότι η παγκόσμια αγορά τέχνης αφήνει πίσω της την πολυετή ύφεση. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη των ρεκόρ και την αύξηση των εσόδων κατά 8% σε σχέση με πέρυσι, αποκαλύπτεται ένα τοπίο πολύ πιο σύνθετο, όπου τα νομικά θρίλερ, οι παρασκηνιακές οικονομικές εγγυήσεις και η βαθιά αλλαγή στη συμπεριφορά των συλλεκτών καθορίζουν πλέον τους κανόνες του παιχνιδιού.

Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της εβδομάδας ήταν οι «Ανθισμένες καστανιές» (1890) του Βίνσεντ Βαν Γκογκ που κατακυρώθηκε στον οίκο Sotheby’s έναντι 190,4 εκατ. δολαρίων. Η πώληση, ωστόσο, παραλίγο να τιναχθεί στον αέρα όταν οι κληρονόμοι του εβραίου εκδότη Σάμιουελ Φίσερ διεκδίκησαν το έργο, υποστηρίζοντας ότι είχε πωληθεί υπό καθεστώς διωγμού τη δεκαετία του 1930. Ενας εξωδικαστικός συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής έσωσε τη δημοπρασία, επιτρέποντας στον γκαλερίστα Γουίλιαμ Ακουαβέλα να αποκτήσει το έργο.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό, σε συνδυασμό με την αιφνιδιαστική απόσυρση ενός πίνακα της Φρίντα Κάλο του 1952 από τον οίκο Christie’s λόγω καταγγελιών ότι είχε εξαφανιστεί από το μουσείο της στο Μεξικό, υπενθύμισε στους συλλέκτες πόσο κρίσιμος παραμένει ο έλεγχος προέλευσης. Την ίδια ώρα, η εσωτερική λειτουργία της αγοράς χαρακτηρίζεται από έντονες παρασκηνιακές μεθοδεύσεις που θολώνουν την εικόνα της πραγματικής κερδοφορίας.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν σπουδαίες ιδιωτικές συλλογές, οι μεγάλοι οίκοι προχώρησαν σε προκαταβολικές εγγυήσεις δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων και παραχώρηση μέρους των προμηθειών τους, κλειδώνοντας πωλήσεις άνω του ενός δισ. δολαρίων προτού καν ξεκινήσουν οι δημοπρασίες. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο συγκρατημένη από τις προσδοκίες. Περίπου τα μισά από τα κορυφαία έργα έμειναν κάτω από τις υψηλές εκτιμήσεις – ακόμη και ο ίδιος ο Βαν Γκογκ πωλήθηκε 15 εκατ. χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη προ προμηθειών – ενώ τα έργα από τη συλλογή του Τζεφ Κουνς απέφεραν 104,8 εκατ. δολάρια, απέχοντας αισθητά από το ανώτατο όριο των 153,5 εκατ. δολαρίων. Οπως επισημαίνουν αναλυτές, οι υπεραισιόδοξες αποτιμήσεις αναπροσαρμόζονται πλέον αναγκαστικά στα νέα δεδομένα της ζήτησης.

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Αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή στην ψυχολογία των αγοραστών. Σε αντίθεση με προηγούμενες σεζόν όπου κυριαρχούσαν τα εκκεντρικά ευρήματα, οι συλλέκτες στράφηκαν φέτος σε κλασικά, «ασφαλή» θέματα, όπως τοπία, λουλούδια και θαλασσογραφίες. Χαρακτηριστικά, ένα μικρό έργο με λουλούδια του Αντι Γουόρχολ ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις αγγίζοντας τα 6,1 εκατ. δολάρια, τη στιγμή που ένα πιο σκοτεινό αυτοπορτρέτο του αποσύρθηκε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η σύγκριση των αποδόσεων στον χρόνο έδειξε μεγάλες αντιθέσεις: ιστορικά αριστουργήματα των Βασίλι Καντίνσκι (85,8 εκατ. δολάρια), Γκούσταβ Κλιμτ (82,3 εκατ. δολάρια) και Μαίρη Κάσατ (13,3 εκατ. δολάρια) πολλαπλασίασαν θεαματικά την αξία τους, ενώ σύγχρονα έργα των Ρίτσαρντ Πρινς και Εντ Ρούσα, καθώς και μια νεκρή φύση του Πολ Σεζάν, κατέγραψαν σημαντικές απώλειες σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό. Το συμπέρασμα που προκύπτει στο κλείσιμο του 2026 είναι σαφές: η αγορά τέχνης έχει ωριμάσει επιλέγοντας ό,τι συνδυάζει αδιαμφισβήτητη ποιότητα, σπανιότητα, ρεαλιστική αποτίμηση και καθαρό ιστορικό παρελθόν.