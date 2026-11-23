Και να που φτάσαμε, μια εβδομάδα μετά την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, να συζητάμε για τη σημαία-σύμβολο του αγώνα των φοιτητών και τη φύλαξή της.

Τα φοιτητικά μπερδέματα είναι τόσο πολλά και ενίοτε τόσο ασόβαρα, που κανένας δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει όλα με λεπτομέρεια, για να καταλάβει με ασφάλεια από πού προέκυψε η φύλαξη της σημαίας από την ΠΑΣΠ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όλα όμως επιστρέφουν στη διάλυση της ΕΦΕΕ, του ενιαίου οργάνου των φοιτητών, τον περασμένο αιώνα, όταν με σχετική συμφωνία η σπουδάζουσα του ΠΑΣΟΚ κράτησε τη σημαία-σύμβολο για φύλαξη, ενώ η νεολαία του ΚΚΕ τη σφραγίδα και τα πρακτικά της Ένωσης.

Επανενώσεις

Όλα αυτά μέχρι να επανενωθεί το φοιτητικό κίνημα – μια προσπάθεια για την οποία όλοι δουλεύουν υποτίθεται, αλλά ποτέ τίποτα δεν γίνεται. Άλλες επανενώσεις είναι πιο εύκολες: η ΠΑΣΠ, ας πούμε, έχει όντως αυτονομία από το ΠΑΣΟΚ και αυτό της επέτρεψε να μη βάλει λουκέτο την περίοδο της κρίσης, με την κάθε σχολή να αποφασίζει το δικό της, ακόμα και απέναντι στο κόμμα.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ για πολλά χρόνια λειτουργούσαν εντός του πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, όμως κάθε 17 Νοεμβρίου επικοινωνούσαν με τις ΠΑΣΠ των υπόλοιπων σχολών για το Πολυτεχνείο. Πλέον, μετά την στήριξη που παρείχαν στην πλευρά Κασσελάκη, απέχουν πολύ από τον πρώην πρωθυπουργό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Εμφύλιος

Αν κάποιος δει τα κεντροαριστερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβει πως ο πόλεμος μεταξύ των ορίτζιναλ Συριζαίων και των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ έχει ανέβει πολλά επίπεδα τοξικότητας – επισήμως κανείς δεν ασχολείται με τον άλλον, όμως η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, έχει εκνευρίσει πολύ την Αμαλίας και τα νεύρα δεν κρύβονται.

Οσοι δε καταγγέλλουν, αποφεύγουν να αναφέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ με το όνομά του, παρά μόνο περιγράφουν την Κουμουνδούρου – για να μην δουλέψει ως διαφήμιση και ο αλγόριθμος. Οι κινήσεις αυτές αποδεικνύουν και κάτι ακόμα: από άποψη ακροατηρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι που η ΕΛΑΣ θέλει.

Ψηφοδέλτια

Το Σάββατο που έρχεται, στις 28 του μήνα, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ αναμένεται να αποφασιστεί ο οδικός χάρτης του Ιδρυτικού Συνεδρίου που προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου.

Διαφήμιση

Θα οριστούν τα διαδικαστικά – οι ημερομηνίες, τα όργανα που θα ετοιμάσουν το συνέδριο, ο τρόπος εκλογής 5.000 συνέδρων (που θα γίνει και διαδικτυακά), τα όργανα που θα εκλεγούν, καθώς και οι τρεις επιτροπές Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων.

Αναμένονται όμως και ανακοινώσεις του 50% των υποψήφιων βουλευτών της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια. Για να δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό νέων και το ποσοστό των παλιών στο μείγμα που θα δει το φως της δημοσιότητας.

Απορία

Μπορεί να γίνεται η σημαία του Πολυτεχνείου αντικείμενο μικροκομματικής (ή εσωκομματικής) κόντρας;