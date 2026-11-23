Λέον Μπέιλι και Ζότα Σίλβα σε παράσταση στο Φάληρο με σκορ και θέαμα για τον Ολυμπιακό. Επίδοση… 25ετίας ο 19χρονος Ανταμ Ζούλεβιτς (23΄, 37΄) για τον Γηραιό

Κάτι από… Πρέμιερ Λιγκ χθες βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε μια από εκείνες τις ματσάρες που τις θυμάσαι για καιρό: 6-2 ο Ολυμπιακός τον Ηρακλή σε ποδοσφαιρικό κονσέρτο για πολυβόλα.

Και ας έλεγε ο ηλεκτρονικός πίνακας του γηπέδου 1-2 ως τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου «εστιάζοντας» στην doppietta του 19χρονου Άνταμ Ζούλεβιτς (23΄, 37΄) που ντύθηκε… Μιχάλης Κωνσταντίνου ισοφαρίζοντας μια επίδοσης 25ετίας του Κύπριου. Για «ανατροπή» ξεκίνησε ό,τι ακολούθησε.

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Σε πάρτι βγαλμένο από την φαντασία του – σεσημασμένου πια – Ζότα Σίλβα και του αληθινού Λέον Μπέιλι, εξελίχθηκε. Αγριοι… χοροί. Με γκολ, γκολ, γκολ, γκολ…

Ενα μαγικό «ψαλίδι» του Πορτογάλου απευθείας από το άλμπουμ του αγαπημένου του συμπατριώτη Κριστιάνο για το 2-2 (45’+2), υποψήφιο για σήμα αθλητικής εκπομπής στην tv.

Και έπειτα ένα τρομερό σολάρισμα του Τζαμαϊκανού με γκολ (54΄), ασίστ πάρε-βάλε στον Μάριους (58′) και εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (80΄) που το έκανε 5-2 αλλάζοντας τελείως το συναίσθημα και τη διάθεση της βραδιάς. Το πρώτο του ματς ως βασικός στη Super League ο 29χρονος winger. Και ποιος αμφιβάλλει πως αν δεν έχει θεματάκια με τραυματισμούς είναι κατηγορία «κάνω τη διαφορά στα μέρη μας».

Κανονικός Μπέιλι

Ακόμη και χθες μετά το 5-2, ακριβώς στην εκτέλεση του πέναλτι ένιωσε ενοχλήσεις (μάλλον κράμπα) και αποχώρησε αυτομάτως. Τα διαπιστευτήρια που κατέθεσε όμως ήρθαν να θυμίσουν ότι ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του έναν winger που του αλλάζει την ποιότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

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Με βιογραφικό γεμάτο από γκολ και ασίστ στο υψηλότερο επίπεδο. Απευθείας από τις μέρες αφθονίας του σε Γκενκ (77 συμμ., 15 γκολ, 19 ασίστ), Μπάγερ Λεβερκούζεν (156 συμμ., 39 γκολ, 25 ασίστ), Αστον Βίλα (163 συμμ., 23 γκολ, 25 ασίστ). Για να μη χάσουμε το μέτρημα, όμως, ειδικά μιλώντας για γκολ. Χθες πέτυχε με απίθανο τρόπο το πρώτο του ερυθρόλευκο γκολ και ο Λορέντσο Σιπιόνι (26΄) ισοφαρίζοντας σε 1-1. Και το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε για μια φορά ακόμη ο Αρμάντο Γκονσάλες που μια που μπήκε (στο 81΄ αντί του Μπέιλι) και μια που βρήκε δίχτυα (83΄ από ασίστ του Μπρούνο).

Δύο πρόσωπα

Και τώρα πού χώρεσαν και τα 6-2 γκολ στο κάδρο; Μια βασική επισήμανση για τον Ολυμπιακό με τα τόσα προβλήματα τραυματισμών. Χθες ήταν κάτι σε Δόκτορ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ.

Με τεράστια προβλήματα στο πρώτο μισό όπου ειδικά από τον αριστερό διάδρομο υπέφερε – εξού και η αντικατάσταση του Τικνιζιάν από τον Μπρούνο στο 46΄. Δύο τελικές όλο το βράδυ ο Ηρακλής, δύο γκολ με τον 19χρονο φορ από τη Σλοβακία που ο Ηρακλής έχει δανεικό από την Τζένοα. Από εκείνο το σημείο και πέρα, από το 37΄, 16-0 τελικές για τους Πειραιώτες και μέσα από αυτές 5 γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι. Με δύο λόγια; Χάθηκε η μπάλα, stop.

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4-4-2 και… 6-2

Δέκατη νίκη στα τελευταία δώδεκα σε όλες τις διοργανώσεις. Η πρώτη εξάρα της χρονιάς – είχε να συμβεί στο πρωτάθλημα από τον Μάρτη του 2023 και 6-0 με τον Λεβαδειακό.

Μια επιβεβαίωση μιας ομάδας που θέλει να αλλάξει τον τρόπο ποδοσφαίρου της επαναφέροντας βασικές εργοστασιακές ρυθμίσεις (της). Και όλα αυτά μέσα από ένα σωρό μπελάδες με διαδοχικούς τραυματισμούς. Χθες στην 11άδα το κενό Εσε και Πουέρτα κάλυψε ο Σιπιόνι πλάι στον Φρόιλερ: Ο Αργεντινός που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής την Πέμπτη με τη Μίλαν καθώς είναι εκτός λίστας. Και το κενό του Τσικίνιο στο «10»;

Ο προπονητής το κάλυψε με αλλαγή σχηματισμού 4-4-2, στέλνοντας δεύτερο φορ τον Ζότα Σίλβα σε μια μετακίνηση που άνοιξε χώρο για να παίξει δεξιά ο Μπέιλι, το πρώτο σαν βασικός στο πρωτάθλημα.

«Όλα υπέροχα»

Και είχε αυτή η ομάδα αριστερά τον Κώστα Φορτούνη (δική του η σέντρα-λουκούμι στον Ζότα για το απίθανο ψαλίδι στο 2-2). Και έγινε κάποια στιγμή μια δοκιμή Σα αντί Φρόιλερ που ίσως κάτι λέει για το νέο rotation με τόσες απουσίες στα μισά του γηπέδου. Και ολοκληρώθηκε το ματς με 22-2 τελικές και 74% κατοχή μπάλας με τον κόσμο να απολαμβάνει σκορ και θέαμα. Μονότερμα. «Ολα τα γκολ ήταν υπέροχα, ήταν ωραία η συμμετοχή των παικτών και η θέληση που έδειξαν. Ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα και πρέπει να τη δείξει και στη συνέχεια. Μια ομάδα που παίζει πάντα για τη νίκη» καμάρωνε στο φινάλε ο Ιμανόλ. Δίχως φυσικά να λησμονεί το προφανές. Οτι «στο δεύτερο μέρος δεν κάναμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο. Πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν και στο δεύτερο ημίχρονο τα αφήσαμε στα αποδυτήρια».

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Σκληρό μάθημα

Και ο Ηρακλής; Ο Γηραιός μάλλον ξύπνησε το θηρίο με την 100% ευστοχία του στο πρώτο ημίχρονο. Σκληρό μάθημα για το νεοφώτιστο που είδε τον πορτιέρο του Αθανασιάδη – που δέχθηκε το πέναλτι από τον Μπέιλι ενώ πριν είχε αποκρούσει την εκτέλεση του Ζότα, αλλά τον πρόδωσαν οι αμυντικοί του που μπήκαν γρήγορα στην περιοχή επιβάλλοντας επανάληψη – να έχει δυο-τρεις σημαντικές επεμβάσεις αλλά και τον Μάριους να αστοχεί σε κανά δυο κλασικές φάσεις γκολ. Θα μπορούσε το σκορ δηλαδή να σκαρφαλώσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Προφανώς σκέφτεται ήδη την επόμενη Κυριακή και το «εντός» με τον Παναιτωλικό.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Τικνιζιάν (46′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σιπιόνι, Φρόιλερ (67′ Σα), Μπέιλι (λ.τρ. 81′ Ρόκα), Ζότα (81′ Γκονσάλες), Φορτούνης (67′ Ζέλσον), Μάριους.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Λάουριτσεν, Σόρια (74′ Τσάκλα), Κράιντς (65′ Χρομάντα), Σουρλής, Νάνου, Μπαρσένας (6′ Σίλβα), Λόπεθ (74′ Νιζέ), Ζούλεβιτς (65′ Κόλιτς).

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).